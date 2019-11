Volatilités implicite, historique et réalisée – faisons le point avec EuroStoxx 50 et S&P500

Points-clés de l’article :

La volatilité implicite du S&P 500 est très basse mais encore loin de son plancher historique.

La volatilité historique de l’indice EuroStoxx 50 est aussi basse mais pas encore son sur plus bas absolu.

Les différentes mesures de la volatilité sont actuellement très basses et ceci est valable sur toutes les classes d’actifs, Forex, matières premières, crédit et actions. Avec les nouveaux records historiques ou pluriannuels des indices boursiers, c’est la volatilité basse des actions qui est sur le devant de la scène, en particulier la mesure de la volatilité implicite dont le proxy le plus célèbre est le VIX.

Le VIX représente ce que l’on appelle la volatilité implicite, c’est-à-dire les anticipations de volatilité réalisée. Crée en 1993, il est coté en points de %.La volatilité implicite ne doit donc pas être confondue avec la volatilité historique.

Il est désigné comme l’indice de la peur. Plus sa valeur monte, plus la probabilité que le marché baisse augmente. Il est calculé par le CBOE.

La volatilité implicite est basée sur le prix des options d’achat (call) et de vente (put) des actions du S&P 500 et le niveau de la volatilité implicite va donner l’évolution probable de l’indice lors des 30 prochains jours. Le calcul du VIX est basé sur le prix des options (échéance, prix d’exercice), les expirations étant mensuelles, cela permet de se projeter sur les 30 prochains jours.

La valeur du VIX est liée au prix relatif des options PUT et CALL. L’achat d’options PUT fait monter le prix du VIX.

VIX – graphique réalisé avec TradingView

La volatilité implicite du S&P 500 est très basse mais encore loin de son plancher historique

En dépit d’une semaine de pause/léger retracement sur les indices boursiers la semaine passée, force est de constater que les actifs risqués gardent le cap, même si la stabilisation actuelle pourrait être la première étape d’une consolidation qui deviendrait un peu plus profonde.

Cette résilience des actions est la traduction d’une volatilité au plus bas, sur toutes les classes d’actifs et qu’il s’agisse de la volatilité réalisée ou implicite.

Attention cependant, une hausse forte du VIX n’est pas le signal d’entrée en marché baissier de fond, cela peut simplement traduire un retracement. La valeur du VIX va quant à elle permettre de donner une zone d’évolution probable de l’indice S&P 500 à horizon un mois ; l’échéance des options sous-jacentes étant mensuelle.

Le VIX est actuellement proche de ses plus bas avec une valeur de 12 mais pas encore au contact de son plancher historique sous le niveau des 9. C’est le dépassement des 15 qui serait un signal de hausse forte à venir de la volatilité du marché actions US, et par contagion du marché actions international. Entre 10 et 15, c’est la valeur d’un marché actions calme, au-dessus de 20 le marché devient nerveux, cela peut correspondre à des prises de profit. Le VIX peut être négocié en direct via des options et des contrats futures, donc c’est un indicateur du risque d’autant plus convaincant.

VOLATILITE HISTORIQUE DE L’INDICE EUROSTOXX 50 – source Bloomberg

La volatilité historique de l’indice EuroStoxx 50 est aussi basse mais pas encore son sur plus bas absolu

La mesure de la volatilité historique a perdu de sa superbe car le marché n’est que projections et anticipations. Mais il est tout de même intéressant de constater que la volatilité historique de l’EuroStoxx 50 est encore loin de son plus bas absolu. En clair, le niveau très bas de la vol n’est pas un argument suffisant pour hurler à la correction imminente, même si un retracement sera bientôt en place, probablement après la période Thanksgiving/BlackFriday.

COMPARAISON DU S&P 500 ET DU VIX

