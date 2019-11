S&P 500 – Nasdaq – Dow Jones : Wall Street inscrit des nouveaux records

Points-clés de l’article sur la bourse américaine :

L’apaisement des tensions commerciale s soutient les indices

La tendance est haussière – Wall Street inscrit des nouveaux records

L’apaisement des tensions commerciales soutient les indices

La bourse américaine n’a pas attendu bien longtemps avant d’inscrire des nouveaux records. Seules 4 séances ont séparé les derniers records de la semaine dernière et ceux de lundi. L’avancement des négociations vers un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine est le principal facteur ayant contribué à la hausse des indices lundi.

Le ministère du commerce chinois a indiqué en début de semaine que les deux camps étaient parvenus à un consensus sur un ensemble de divergences et ont convenu de trouver des réponses aux questions encore en suspens. Les investisseurs ont également été rassuré par l’annonce chinoise du renforcement de la protection de la propriété individuelle, condition qui était clé aux yeux de Donald Trump pour sceller un accord.

Les indices américains ont terminé en forte hausse hier. Le S&P 500 a gagné 0,75%, le Nasdaq 100 +1,21% et le Dow Jones +0,68%. Alors que le Russell 2000 consolidait dans un range depuis le printemps, l’indice a bondi de 2%, est sorti par le haut de son range et a inscrit un plus haut d’un an. Dans le passé, un tel signal était bullish pour les marchés boursiers sur du moyen/long terme, mais les performances à court terme (< 3 mois) étaient mitigées.

La tendance est haussière – Wall Street inscrit des nouveaux records

Dans le même temps, l’indice de la peur, le VIX, a inscrit un plus bas d’un an en clôturant sous 12. Cette faiblesse du VIX indique une complaisance de la part des investisseurs et est donc un argument positif pour le marché boursier sur du moyen/long terme.

Sur le plan de l’analyse technique, les trois principaux indices américains (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones) sont en tendance haussière. Il n’y a pas d’indication plus bullish qu’un nouveau plus haut historique. De ce fait, les stratégies haussières seront à privilégier aux stratégies baissières.

Graphique journalier du S&P 500 réalisé sur la plateforme ProRealTime :

Toutefois, le « timing » d’entrée ne semble pas idéal compte tenu du fait que l’indicateur Sentiment, donne un signal baissier sur les indices boursiers. Cela veut dire que les traders particuliers ont diminué leurs positions shorts et/ou augmenté leurs positions longues. Ce signal est baissier, car les traders particuliers sont les moins bien informés des marchés et donc en retard. S’ils reviennent à l’achat, qui seront les prochains acteurs du marché à acheter pour faire augmenter les prix ?

Ce signal ne vient pas compromettre la tendance de fond qui est indiscutablement haussière. Cependant, il suggère qu’un repli ou une consolidation au cours des prochaines séances/semaines est de plus en plus possible.

Le premier signal d’alerte pour les acheteurs de court terme aurait lieu en cas de clôture sous la moyenne mobile à 20 jours accompagné d’une hausse de la volatilité.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisions pour les 2 prochains mois en cliquant ici.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE