DAX : Un retour à 12'650 points envisageable

Un repli justifié en l’absence de nouveau catalyseur après une telle remontée

Le PIB Allemand confirmé en hause de 0,1% au T3

DAX : Stratégie d’achat des replis sous la moyenne à 50 jours

Les marchés actions ont reculé pour leur troisième séance consécutive jeudi. Rien d’anormale compte tenu du fait qu’ils avaient progressé en ligne droite au cours des dernières semaines sur fond d’accord commercial entre Pékin et Washington. Le DAX gagnait pas loin de 10% sur un mois la semaine dernière et était très proche de ses plus hauts historiques…

Graphique hebdomadaire du DAX réalisé sur TradingView :

Les marchés ne peuvent pas progresser autant très longtemps. Sinon, une performance similaire sur du long terme déconnecterait la bourse des profits des entreprises. Les prochaines semaines et mois devraient donc être moins performantes et la volatilité pourrait faire son retour.

L’évolution à court terme des marchés devrait dépendre de l’avancer dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que la situation politique au Royaume-Uni.

Le marché espère la signature d’un accord commercial intérimaire entre les Etats-Unis et la Chine d’ici la fin de l’année. Concernant le Brexit, le marché attend de connaître les résultats des élections législatives prévus le 12 décembre pour anticiper la potentielle ratification de l’accord du Brexit.

En attendant, les bourses mondiales évolueront au gré des commentaires concernant ces deux sujets. Même si la macroéconomie est passée au second plan, la confirmation de croissance en Allemagne au troisième trimestre vient rassurer les marchés sur la fin du ralentissement de l’économie mondiale.

Depuis le début de la semaine, le DAX et les autres indices boursiers sont en baisse. Les investisseurs prennent quelques bénéfices. Cependant, nous ne pouvons pas parler de « panique » ou de « peur », car la volatilité reste faible (VIX à 13). La respiration actuelle des marchés est tout à fait logique après une telle hausse des marchés en si peu de temps et en l’absence de nouveau catalyseur.

Sur le plan de l’analyse technique, le DAX (et les autres indices boursiers) pourrait continuer son retracement jusqu’à son ancienne résistance de juillet à 12'656 points, le temps que l’euphorie se calme.

Graphique journalier du DAX réalisé sur TradingView :

Cette correction ne revient pas remettre en cause la tendance des indices qui est clairement haussière. Les moyennes mobiles à moyen et long terme sont orientées à la hausse. Sur le plan fondamental, une accentuation du ralentissement économique au cours des prochains trimestres, un échec des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ou de la ratification de l’accord du Brexit au parlement britannique sont les trois principales menaces pour les marchés.

En attendant, l’achat des replis dans un contexte haussier est techniquement la pratique la plus conseillée et adaptée. En dessous de la moyenne mobile à 50 jours (ligne bleue), le prix est intéressant à payer pour viser le récent sommet puis le plus haut historique à 13'596 points.

