Regain d’incertitudes sur les marchés –Trump menace la Chine de nouveaux tarifs douaniers

Points-clés de l’article sur les marchés :

Le regain d’incertitudes sur le commerce pénalise les marchés

Les marchés surachetés à court terme

Vers un repli du Nasdaq à son sommet de juillet ?

Les incertitudes regagnent du terrain depuis hier soir après les nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump envers la Chine. Le président américain a déclaré qu’il appliquerait des nouveaux tarifs douaniers sur les marchandises en provenance de Chine si les deux partis n’arrivaient pas à s’entendre sur l’accord intérimaire.

Les relations sino-américaines se voient également envenimées par l’adoption à l’unanimité du Sénat américain d’un texte qui engage les Etats-Unis à défendre les droits de l’homme à Hong Kong.

Les conséquences de ce regain d’incertitudes sont un rebond des actifs refuges en défaveur des actifs risqués. Les marchés actions américains ont clôturé dans un ordre dispersé mardi après avoir progressé pendant 7 séances consécutives. Alors que les techs semblaient les plus sensibles au conflit sino-américain, le Nasdaq a fait exception en clôturant en hausse de 0,24% hier contre une baisse de 0,06% du S&P 500. Ce matin, l’Asie a clôturé dans le rouge et les indices européens ont ouvert en forte baisse.

A l’inverse, les rendements des obligations chutent depuis ce matin (conséquence du retour des investisseurs sur les obligations) et le cours de l’or remontent.

En faisant abstrait aux fondamentaux, il semble tout à fait normal de s’attendre à une petite correction des marchés au cours des prochaines séances. Le S&P 500 gagne plus de 4% sur un mois, soit plus de la moitié de sa performance annuelle moyenne.

De plus, le ratio Put/Call est extrêmement bas depuis plusieurs séances, ce qui témoigne d’une extrême complaisance des investisseurs. Bien que ce soit un signal positif pour le long terme, ce signal est souvent une indication de surachat du marché à court terme.

Enfin, le simple fait que les marchés actions ont progressé en ligne droite sans s’arrêter au cours des dernières séances augmente les risques de correction. Le S&P 500 a mis fin à sa série haussière de 7 séances consécutives. Dans le passé, une telle hausse était souvent suivie par au moins une pause du rallye haussier (en général deux séances baissières).

Une correction des indices ne remettrait pas en cause la tendance haussière de long terme des indices. Les moyennes mobiles à 20, 50 et 200 séances sont toutes orientées à la hausse. Certains diront que les indices sont irrationnels, je leur répondrai : « The trend is your friend » (« La tendance est votre amie »).

Un pullback aux anciens plus hauts annuels/historiques inscrits en juillet pourrait être un bon niveau de prix pour se positionner à l’achat (8027 points pour le Nasdaq). Un repli à ce seuil permettrait d’assainir le marché puisqu’il ne peut pas continuer à augmenter de 4% chaque mois.

