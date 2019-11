Dollar : Le marché attend les ventes au détail et la production industrielle

Points-clés de l’article sur le dollar :

Les opérateurs de marché devraient attendre les ventes au détail des Etats-Unis publiées ce vendredi à 14h30 pour tenter une de reprendre une direction, car depuis le début de la semaine, le sentiment est indécis. Les opérateurs semblent prendre des bénéfices mais les vendeurs ne semblent pas suffisants pour faire réellement baisser le dollar.

Le manque d’avancée dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et l’escalade des tensions à Hong Kong fragilisent l’appétit au risque des investisseurs. Un rapport de CNN indique que Pékin et Washington n’arriveraient pas à s’accorder sur le montant d’achats de produits agricoles américains par la Chine ainsi que le niveau des droits de douane suppriméspar les Etats-Unis.

Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devaient sceller l'accord commercial de la « phase un » la semaine prochaine, mais le manque d’avancée devrait donc repousser cette signature à plus tard.

En attendant, les marchés devront se contenter de quelques chiffres macroéconomiques comme les ventes au détail publiées à 14h30 ce vendredi. Cette statistique est importante dans ce contexte de crainte récession car la consommation des américains représente 70% du PIB.

Actuellement, les ventes au détail réelles, c’est-à-dire ajustée de l’inflation, sont en croissance de 2,3% sur une année, ce qui écarte l’hypothèse d’une récession à court terme. Le mois dernier, les ventes au détail de septembre ont reculé de 0,3% par rapport à août. Le consensus table sur une hausse de 0,2% en octobre.

Outre les ventes au détail, la production industrielle sera également particulièrement surveillée cette après-midi. Publiée à 15h15, la production industrielle est attendue en baisse de -0,4% en octobre par rapport à septembre. Le changement sur une année devrait donc ressortir pour le deuxième mois consécutif en récession.

Ces deux statistiques macroéconomiques sont des indicateurs avancés de l’économie américaine. La production industrielle et les ventes au détail étaient toujours en récession avant ou pendant les dernières récessions américaines.

Sur le plan de l’analyse technique, le DXY est peut-être à un tournant majeur. L’indice dollar est sorti par le bas de son canal haussier dans lequel il évoluait depuis le début de l’année. Cependant, ce signal baissier est à prendre avec précaution, car le DXY été déjà sorti de ce canal en juin pendant quelques semaines avant de revenir dedans.

Actuellement à 98,20 et en bas du canal descendant, le cours du DXY se stabilise depuis plusieurs séances. La pression acheteuse est vendeuse est donc équilibrée. Les traders les plus agressifs et optimistes sur le commerce pourront donc tenter une vente du DXY au prix actuel et viser les plus bas d’octobre à environ 97 points. A l’inverse, les traders agressifs mais pessimistes sur le commerce pourront profiter de cette stabilisation du prix pour acheter le DXY au prix actuel et viser le plus haut annuel atteint à 99,50 points en septembre.

Les traders défensifs devront attendre un signal de tendance du prix. Le DXY évolue depuis le début de semaine entre 98 et 98,50. Une sortie par le haut de ce range serait un signal bullish tandis qu’une sortie par le bas serait un signal bearish. Les objectifs de prix seraient les mêmes que ceux des traders agressifs cités précédemment.

Graphique journalier du DXY réalisé sur TradingView :

