L'indice Hang Seng chute de 5% en raison des protestations

La montée des tensions à Hong Kong fait plonger le Hang Seng Index

Le Hang Seng s’approche d’un support majeur

Après plus de 24 semaines de conflits entre protestants et gouvernement, la tension est remontée d’un cran après qu'un manifestant ait été abattu par un officier de police lundi. L'indice Hang Seng est en baisse de plus de 5% depuis lundi et a clôturé en baisse de 1,8% ce mercredi, dans un contexte de troubles persistants.

Le responsable de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré mardi que les manifestants "paralysant" la ville étaient égoïstes et a ajouté que le gouvernement de la ville continuait de faire de son mieux pour organiser des élections régulières, sûres et ordonnées dans les conseils des districts, prévues pour la fin du mois.

Le Hang Seng Index est un des sous-performeur de l’année en raison des protestations dans le pays. L’indice de Hong Kong est en hausse de 5% alors que les indices boursiers des autres économies développées sont pour la plupart en hausse de plus de 20%.

Graphique du Hang Seng Index face au MSCI World :

Les perspectives de l’indice sont plutôt mitigées et dépendront essentiellement de l’évolution de la situation à Hong Kong.

Toutefois, l’analyse technique montre la présence du Hang Seng Index (HSI) proche de son support de 2018 entre 25'000 et 24’500 points. Cette zone de support est importante car c’est sur celle-ci que le marché avait rebondi lorsque les craintes d’une récession mondiale étaient au plus haut.

Un retour à ce support serait une configuration technique intéressante, mais les fondamentaux devront s’améliorer pour espérer un rebond majeur.

La tendance de long terme est pour le moment neutre. La direction de la moyenne mobile à 200 séances est horizontale.

Graphique journalier du Hang Seng Index réalisé sur TradingView :

