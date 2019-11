GOLD : à quel prix revenir à l’achat sur le cours de l’or ?

Points-clés de l’article :

Cours du dollar US – graphique TradingView

La semaine passée, le cours du dollar US (DXY) a réengagé sa lente tendance haussière de fond en place depuis le printemps 2018. La FED ne doit plus baisser ses taux cette année

Le cours de l’or retrace sa tendance haussière depuis la fin de l’été dernier, une période de pause qui est liée à plusieurs facteurs au degré d’impact variable. Deux raisons ont un poids considérable dans le retracement de l’or, le premier est la remontée des taux d’intérêt sur le marché du crédit ces dernières semaines et le second et la préservation de la lente tendance haussière de fond du dollar US face à un panier de devises majeures.

Le graphique qui vous est proposé ci-dessus dévoile les bougies japonaises en données hebdomadaires pour le dollar US. En s’appuyant sur des statistiques économiques favorables pour l’économie des Etats-Unis, le dollar US (DXY) a rebondi sur la partie basse de son canal haussier chartiste, une reprise haussère d’autant plus convaicante que la Réserve Fédérale (FED) ne doit plus baissier le taux d’intérêt de ses fed funds cette année. Du fait de la corrélation inversée, la hausse du DXY est une donnée immédiate qui freine la tendance haussière de l’or en place depuis plus d’une année.

D’autres sources fondamentales agissent aussi sur le retracement actuel du métal jaune mais nous ne les évoquerons pas ici.

Cours de l’or – graphique TradingView qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires

Le message de l’analyse technique pour le cours de l’or est celui d’une consolidation sous résistance majeure. Quel est le bon support pour revenir à l’achat ?

Sur le plan technique, le retracement de l’or depuis les 1550$ n’est pas une surprise car ce seuil est une résistance technique qui relève du graphique en données mensuelles. A plus court terme, le cours de l’or a rompu un support intermédiaire à 1487$ et engage maintenant les 1410$/1420$, un support limpide sur les horizons de temps mensuels et hebdomadaires. J’estime que c’est ce support qui est le bon pour revenir à l’achat. Patience donc, l’or doit encore davantage retracer.

