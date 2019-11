Le dollar néo-zélandais baisse sur fond de baisse des taux de la RBNZ

Points-clés de l’article sur le NZD/USD :

Le marché table sur une nouvelle baisse des taux de la RBNZ

Les prévisions du Comité de la RBNZ seront scrutées par les investisseurs

Vers un rebond du NZD/USD jusqu’à 0,67$ ?

La banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) devrait procéder à une nouvelle baisse de ses taux directeurs mercredi 13 novembre. La probabilité d’une baisse du principal taux directeur à 0,75% (contre 1,00% aujourd’hui) est de 82% contre 18% pour un statuquo.

Cette baisse des taux devrait être justifiée par le Comité pour contrer le ralentissement économique du pays. En 6 mois, l’indice des prix à la consommation est passé de 1,9% à 1,5% et les anticipations d’inflation continuent de s’affaiblir. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est le principal facteur qui pèse sur la croissance mondiale et encore plus sur la région asiatique/océanique, principal fournisseur des usines chinoises.

Après cette baisse des taux, aucune autre n’est attendue par les investisseurs l’année prochaine. Le marché devrait avoir les yeux rivés sur les prévisions économiques et des taux de la RBNZ publiées avec le communiqué demain.

Le marché devrait surtout réagir aux prévisions (appelées « forward guidance » en anglais), car une dégradation plus importante que prévue des prévisions économiques stimulerait la spéculation quant à une nouvelle baisse des taux.

Sur le plan de l’analyse technique, le NZD/USD est dans une tendance baissière depuis le début de l’année, matérialisée par la baisse de la moyenne mobile à 200 séances et du canal baissier.

Graphique journalier du NZD/USD réalisé sur TradingView :

Depuis août, le cours bute sous une résistance à 0,6450$. Un franchissement de cette résistance serait un important signal bullish, car cela formerait une figure de retournement en tête et épaules. L’objectif théorique serait un rebond jusqu’à 0,6700$, soit la borne haute du canal baissier.

En attendant un possible franchissement de la résistance à 0,6450$, le bas du canal pourrait être une zone de prix d’achat intéressante à condition d’avoir une gestion de risque appropriée. En effet, il me semble cohérant d’avoir des perspectives baissières sur les paires océaniques compte tenu du fait que l’appétit au risque domine depuis plusieurs semaines, mais un nouveau plus bas annuel serait un important signal bearish qui invaliderait les perspectives haussières.

