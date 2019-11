Forex – indices : les 3 évènements majeurs à connaître cette semaine

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE FOREX – INDICES

L ’indice ZEW Allemagne

IPC Core et déclaration de Jerome Powell

USD – Vente au détail

Graphique de l’EUR/USD en données journalières

Les principales Bourses commencent la semaine en recul pénalisées par la recrudescence des violences à Hong Kong et l'absence d'avancées sur le front commercial. La montée des violences à Hong Kong a fortement pesé sur les marchés asiatiques et par ricochet sur l'Europe.

Enfin, le dossier commercial sino-américain n’incite pas non plus les investisseurs à revenir sur les actifs dit plus risqués. Donald Trump a refroidi les espoirs du marché en faisant savoir vendredi à des journalistes ne pas avoir donné son accord à la levée des droits de douane imposés à la Chine.

Mardi12 novembre 2019 à 11h00 : indice ZEW Allemagne – Sentiment économique

L'indice allemand ZEW du Sentiment économique évalue les perspectives économiques sur six mois. Rappelons qu’un niveau au-dessus de zéro est signe d’optimisme et un niveau en-dessous est signe de pessimisme. Cet indicateur est compilé à partir d'un sondage effectué auprès d'environ 350 investisseurs industriels et analystes allemands.

Il s'agit du 6ème mois consécutif où l'indice s'affiche dans le rouge. Si l'on exclut le mois d'avril 2019, où l'indice était repassé en territoire positif, à 3.2 points, l'indice est négatif depuis avril 2018. Les prévisions pour le mois de novembre sont attendues dans le rouge à -13 points, les indices boursiers évoluant sur des records devraient réagir à cette annonce cette semaine.

Mercredi 13 novembre 2019 à 14h00 et 17h00 : IPC Core et déclaration de Jerome Powell, président de la Fed

L'Indice des Prix de Base à la Consommation (CPI) mesure les variations des prix des biens et des services, mis à part l'alimentation et l'énergie. Le CPI mesure la variation des prix du point de vue du consommateur. Il s'agit d'un outil-clé pour mesurer les variations des tendances d'achat et de l'inflation.

Le président de la Réserve Fédérale Jérôme Powell doit témoigner sur les perspectives économiques et les récentes mesures prises en termes de politique monétaire devant le Comité économique.

Ces annonces pourraient créer de volatilité sur le marché des changes et les indices, on notera que le VIX (indice de volatilité) évolue sur ses plus bas depuis le début de l’année.

Vendredi15 novembre 2019 à 14h30 : USD - Ventes au détail

Il s'agit d'un indicateur de premier plan de l'état des dépenses de consommation, qui représentent la majeure partie de l'activité économique globale. Les ventes au détail US du mois de septembre ont largement déçu le mois dernier affichant une chute de -0.3%, contre +0.3% anticipé par les économistes, il s'agissait du premier recul des ventes au détail US depuis 7 mois. Au mois de novembre le consensus prévoit un chiffre de +0.3%. Le cours de l’euro face au dollar risque d’être impacté pour clôturer la semaine.

