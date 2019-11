Le prix du baril bondit – le cours de l’or recule

Points-clés de l’article sur le cours de l’or et le WTI :

L’avancée des négociations commerciales soutient le prix du baril et fait pression sur le cours de l’or

L’ USD/CNH à un plus haut de deux mois en faveur d’une baisse de l’or

Le 10 ans US à un plus bas de trois mois

L’avancée des négociations commerciales soutient le prix du baril et fait pression sur le cours de l’or

Le regain d’espoir quant à un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine n’a pas laissé le marché de matières premières indifférent aujourd’hui. Les cours de pétrole réagissent positivement à l’avancée des négociations commerciales entre Pékin et Washington. Les deux administrations pourraient signer un accord intérimaire ce mois-ci portant essentiellement sur la levée des tarifs douaniers en échange d’importantes importations de produits agricoles américains par la Chine.

Graphique journalier du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Parallèlement, le cours de l’or recule. Il continue de s’approcher de la borne basse de son range à 1270$ dans lequel il évolue depuis septembre. Une sortie par le bas est privilégiée, car elle convergerait avec l’indication baissière donné par la figure de retournement en tête et épaules début septembre et par la tendance haussière du Yuan.

L’USD/CNH à un plus haut de deux mois en faveur d’une baisse de l’or

En effet, la devise chinoise et le cours de l’or sont tous les deux fortement corrélés négativement. Le Yuan est une devise qui s’apprécie en période d’appétit au risque tandis que l’or s’apprécie en période de panique. Une hausse du yuan (baisse USD/CNH) est donc un signal baissier fort pour l’or :

Personnellement, je suis plutôt optimiste pour les actifs risqués. L’économie mondiale montre des signes de reprise et le marché semblent croire en ce scénario. Les principaux indices boursiers inscrivent des nouveaux records, l’indice des marchés émergents (EEM) est à un plus haut de 6 mois et les devises sensibles à l’économie mondiale (AUD principalement) dépassent des résistances importantes.

Le 10 ans US à un plus bas de trois mois

Le marché obligataire n’échappe pas à ce scénario. Les rendements obligataires sont en hausse depuis septembre. Le 10 ans américain est revenu à son niveau le plus haut depuis août et inscrit des creux de plus en plus hauts :

La tendance baissière du cours de l’or ne pourrait être qu’une question de temps. Techniquement, une sortie par le bas du range sera un signal baissier important qui permettrait de se positionner à la baisse. A l’inverse, une sortie par le haut viendrait s’opposer aux signaux en faveur des actifs risqués que nous avons depuis septembre. La tentation est forte, mais la meilleure chose à faire est peut-être d’attendre les signaux propres au cours de l’or au lieu de les anticiper.

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE