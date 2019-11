Brent : Les cours de pétrole rebondissent grâce au léger mieux des PMI européens

Points-clés de l’article sur le Brent :

Le léger mieux des PMI européens renforce l’appétit au risque des investisseurs

Le cours du Brent continu d’évoluer dans son range

L’appétit au risque se renforce ce lundi grâce à des statistiques européennes ressorties meilleures que prévu. Les indices PMI du mois d’octobre ont été révisé à la hausse. Finalement, le PMI manufacturier de la zone euro de Markit est ressorti à 45,9% pour le mois d’octobre contre 45,7% lors de l’estimation « flash ».

Néanmoins, le rebond d’octobreest relativement proche duplus bassentiment des affaires en sept ans enregistré en septembre. Les nouvelles commandes ont continué à se contracter à un rythme soutenu et les commandes à l’exportation ont fortement diminué.

PMI des pays de la zone euro en octobre 2019 :

Mais ce léger mieux semble satisfaire les marchés qui portent les indices à des nouveaux plus hauts annuels. Le DAX s’échange à son niveau le plus élevé depuis 17 mois et le CAC a franchi les 5800 points pour la première fois depuis 2007 ! Il faut dire que les commentaires du secrétaire d’Etat au commerce américain, Wilbur Ross, ont fortement rassuré les marchés. Les indices asiatiques ont clôturé en hausse et les indices européens ont ouvert dans le vert.

Le cours du Brent continue d’évoluer dans son range

Les cours de pétrole sont également en hausse pour cette première séance de la semaine. Le prix du baril Brent s’échange à environ 62$ à 15h22. Le plus haut de la semaine dernière à 62,44$ est la première résistance, mais l’optimisme des investisseurs pourrait permettre le franchissement de celle-ci. Un réel signal bullish serait donné en cas de dépassement de l’oblique baissière qui passe par les plus hauts depuis septembre 2018. Le signal serait haussier jusqu’à 68$ (haut du range) puis 75 et 86 dollars.

Graphique journalier du cours du Brent réalisé sur TradingView :

L’actualité sur le commerce devrait rester le principal catalyseur des marchés cette semaine. En effet, peu de statistiques macroéconomiques importantes sont attendues cette semaine. La balance commerciale américaine et les ventes de véhicules seront les données les plus importantes.

