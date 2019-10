EUR/USD : la baisse des taux de la FED est-elle déjà intégrée dans le cours de l’euro dollar ?

Points-clés de l’article :

Le cours de l’ euro dollar est dans l’attente des conséquences de la décision monétaire de la FED sur le dollar US (DXY). L’impact sur le taux EUR USD sera l’inverse de celui du DXY.

La baisse anticipée du taux des fed funds est-elle déjà intégrée dans les cours ?

Cours de l’euro dollar – graphique journalier réalisé avec la plateforme TradingView

Les devises européennes, EUR, CHF et GBP, se reprennent face au dollar US (DXY) depuis trois séances. L’impact du report du Brexit est certes important (hausse du taux GBP/USD qui influence le taux EUR/USD) mais le marché est surtout tourné cette semaine vers la décision de politique monétaire que rendra publique la FED ce soir à 19 heures (décalage horaire de 5h seulement actuellement).

Cela fait environ un mois que le DXY corrige sur le Forex et le cours de l’euro dollar a rebondi de 1.0880$ vers 1.1150$. Cette baisse du DXY en amont de ce qui devrait être la troisième baisse du taux des fed funds cette année, est-elle dans les cours ?

Ce qui est certain c’est que l’action de la BCE est intégrée dans le taux de change de l’Euro, pour le dollar US, le débat est ouvert. Au stade actuel du cycle économique, les Etats-Unis sont encore très loin d’une situation de récession, très loin de la récession technique en Allemagne par exemple. Pourtant, la FED baisse ses taux car elle mesure parfaitement le risque international et le risque de liquidités des marchés financiers, d’où ses interventions régulières de type « repo ».

La FED, en baissant ses taux, cherche aussi à réduire le carry trade qui a été très favorable à la tendance baissière du taux EUR/USD depuis un an. Cepedant, l’écart de taux reste très important alors tout l’enjeu est de savoir si la FED va continuer ou pas à baisser ses taux. En clair, la baisse des taux de ce soir est déjà intégrée dans les cours, mais un cycle baissier des fed funds qui se poursuivrait avec régularité ne l’est pas. Les perspectives monétaires de la FED à horizon 6 mois sont donc la clef de la suite de la tendance du dollar US (DXY) et donc du cours de l’euro dollar.

PROBABILITE IMPLICITE DE BAISSE DU TAUX DES FED FUNDS – source Bloomberg

La baisse anticipée du taux des fed funds est-elle déjà intégrée dans les cours ?

Le tableau ci-dessus montre que la baisse des taux de ce soir est déjà pleinement intégrée par le marché. La probabilité implicite que la FED baisse son taux ce soir est de 90% selon le prix des contrats futures négociés à la bourse de Chicago sur le sous-jacent fed funds.

