Dollar : Qu’attendre de la Fed ce soir ?

La Fed devrait baisser ses taux comme le prévoit déjà les marchés

La Fed a probablement trouvé son taux « d’équilibre »

Le DXY pourrait continuer à consolider autour de sa MM200 séances

Comme prévu, le FOMC devrait décider d’une nouvelle baisse des taux de 25 points de base de la Fed. Les probabilités de cette baisse des taux sont supérieures à 90% ce qui contraint les décideurs à suivre les attentes du marché.

En effet, bien que la réserve fédérale soit indépendante, les décideurs suivent généralement les attentes des marchés afin de ne pas risquer de les secouer.

La baisse des taux ce soir n’est donc pas un « évènement » en soi, car déjà attendue par les investisseurs. Les opérateurs de marché se concentreront davantage sur le discours du président de la banque centrale, Jerome Powell.

Le verbe de Jerome Powell sera l’élément le plus suivi. En revanche, il est peu probable qu’il donne des indications avancées. Jerome Powell est connu pour suivre uniquement le communiqué.

La Fed a probablement trouvé son taux « d’équilibre »

L’évènement de ce soir devrait donc aboutir à une baisse des taux, mais sans réel goût. Il faut dire que les investisseurs n’attendent pas davantage de baisse des taux au cours des prochains mois.

L’écart de taux entre les rendements à 2 ans et celui des Fed Funds est actuellement de -0,40% et devrait se rétrécir à -0,15% après la baisse des taux de la Fed ce soir. Or c’est surtout lorsque cet écart est inférieur à -0,25% que les probabilités d’une nouvelle baisse des taux d’ici un an sont importantes.

Graphique hebdomadaire de l’écartentre le 2 ans US et les Fed Funds rate réalisé sur TradingView :

Le DXY pourrait continuer à consolider autour de sa MM200 séances

Pour ce qui est du dollar, l’indice DXY pourrait continuer à consolider autour de sa moyenne mobile à 200 jours. Bien que la configuration technique soit beaucoup moins bullish qu’il y a encore un mois, les sommets et les creux restent orientés à la hausse.

Graphique journalierdu DXY réalisé sur TradingView :

Une clôture sous 97,03 puis 95,84 points serait nécessaire pour affirmer un retournement baissier majeur du dollar. Un tel retournement serait probablement associé avec un rallye haussier des devises européennes. Ce scénario se justifierait en cas de changement profond des fondamentaux en Europe, donc :

En cas de reprise économique de l’UE (et donc de l’économie mondiale – probab ilités grandissantes mais signaux encore trop faibles ) En cas de ratification de l’accord du Brexit par le parlement britannique.

Dans le cas contraire, les replis du DXY devraient peut-être plus être considérés comme des phases de corrections de la tendance haussière de fond plutôt que de début de marché baissier.

D’ailleurs, nous pourrions très bien être en train de connaître ce que nous avons déjà vécu en juin, lorsque le DXY sortait par le bas de son canal haussier, puis a rebondi et l’a réintégré quelques semaines plus tard avant d’inscrire des nouveaux plus records pluriannuels…

