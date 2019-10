CAC 40 : 6000 points d’ici la fin de l’année ?

Points-clés de l’article sur le CAC 40:

Les indices boursiers inscrivent des records

Vers une fin d’année calme mais haussière

CAC 40 : les 6000 points pour éventuellement 2020

Les indices boursiers inscrivent des records

La fin du monde n’a pas eu lieu. Les principales bourses mondiales ont signé des nouveaux plus hauts de long terme ce lundi, et historiques pour certains.

En Europe, le CAC 40 est à son niveau le plus élevé depuis décembre 2007 et le DAX à son niveau le plus élevé depuis juin 2018.

Outre-Atlantique, le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones Industrial Average signent des nouveaux records.

Les bons résultats des entreprises et l’apaisement des tensions géopolitiques sont les principaux facteurs qui justifient la remontée des indices depuis le début du mois. Les opérateurs de marchés attendent les résultats de trois mastodontes cette semaine : les résultats d’Apple, de Facebook et de Google.

Ces nouveaux records renforcent la crédibilité des signaux haussiers que nous avons pu observer sur les marchés émergents/sensible à l’économie mondiale comme l’indice EEM ou encore les paires AUD/USD et NZD/USD.

En outre, ces records soutiennent l’hypothèse d’une reprise de l’économie mondiale. Les chiffres du quatrième trimestre pourraient donc être meilleurs que ceux du troisième.

Vers une fin d’année calme mais haussière

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont haussières, mais le momentum devrait rester faible. Les indices majeurs sont en hausse de plus de 20% depuis le début de l’année, et le S&P est en train d’inscrire sa meilleure année en plus de 10 ans…

Le marché pourrait donc encore gagner 5% mais davantage me semble peu probable (ce qui donne un objectif de fin d’année à environ 3150 points pour le S&P 500 et 5985 points pour le CAC 40).

CAC 40 : les 6000 points pour éventuellement 2020

Graphique hebdomadaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Le CAC 40 évolue dans un biseau bearish. Certains traders prendront la décision de shorter le haut du biseau tandis que d’autres attendront uniquement la cassure du support.

Personnellement, je préfère éviter de shorter les nouveaux records. Certes le ratio risque/rendement semble intéressant, mais on ne sait jamais jusqu’où les nouveaux records vont se poursuivre.

Quant à la divergence du RSI, celle-ci me semble tout à fait normale et n’est pas un signal baissier dans l’immédiat. Il est normal de voir le momentum ralentir lorsque le marché inscrit des nouveaux records, car le marché inscrit souvent des nouveaux records dans un climat complaisant. Pas dans l’euphorie.

De plus, j’éviterai de shorter une divergence baissière sur les indices car celle-ci peut continuer à se former pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d’éventuellement précéder une correction du prix (surtout sur les indices).

Par contre, si le RSI dépasse sa résistance - comme en janvier 2019 – ce breakout serait un signal bullish important.

En conclusion, le marché actions est haussier et les nouveaux records viennent renforcer le scénario d’une reprise de l’économie mondiale. Une fin d’année positive, mais prudente, me semble être le scénario le plus probable. Le CAC 40 pourrait donc progresser vers 6000 points mais il me semble peu probable que cet objectif soit réalisable d’ici la fin de l’année.

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

RESSOURCES POUR VOUS AIDER À EXPLOITER LES MARCHÉS

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

• Découvrez nos dernières stratégies de trading dans la section « Avis d’analystes ».

• Suivez nos prévisions hebdomadaires pour le Forex et l’or dans la section « Prévisions ».

• Repérez les niveaux et les configurations graphiques pour approfondir vos stratégies de trading dans la section « Aperçu des stratégies ».

POURSUIVRE VOTRE LECTURE