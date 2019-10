Bourse – LVMH, Kering, Hermès : Quelles prévisions pour les valeurs du luxe ?

Points-clés de l’article sur LVMH, Kering et Hermès :

Les luxes français challengent les GAFA américains

LVMH et Hermès sur le point d’inscrire des nouveaux records

Kering sous-performe à court terme mais émet un signal haussier important

Les luxes français challengent les GAFA américains

Vous avez dit ralentissement de l’économie mondiale ? Manifestations à Hong Kong ? Pas de panique, les valeurs du luxe françaises sont ceux que les techs sont à Wall Street : des mastodontes.

Les performances des valeurs du luxe en France n’ont rien à envier aux GAFA de Wall Street. LVMH ($MC) a gagné 185% au cours des 5 dernières années, Kering ($KER) 227% et Hermès ($RMS) 155%.

A titre de comparaison, Apple ($AAPL) a gagné 123%, Microsoft ($MSF) 187%, Amazon ($AMZN) 493%, Google ($GOOGL) 129% et Facebook ($FB) 146% sur la même période.

Comparaisons titres français du luxe (en bleu) et des titres technologiques américains (en vert) :

Ces excellentes performances boursières se justifient par une croissance saine de ces valeurs. LVMH, Kering et Hermès continuent à engendrer des profits records (tout comme les GAFA). L’Asie et en particulier la Chine restent le moteur de croissance des entreprises malgré le ralentissement de l’économie.

Après avoir pris connaissance des derniers changements de fondamentaux grâce au rapport de BFM Business, étudions ensemble ce dont nous suggère l’analyse technique :

LVMH et Hermès sur le point d’inscrire des nouveaux records

Graphique journalier de LVMH réalisé sur TradingView :

Le cours de l’action de LVMH ($MC) est proche de son plus haut historique inscrit à 386€ en juillet dernier. Des nouveaux records pourraient voir le jour au cours des prochaines séances. L’indicateur de momentum RSI, qui mesure la force du mouvement haussier ou baissier, a dépassé son plus haut de septembre. Ce « breakout » nous indique une plus importante pression des acheteurs sur le marché. En clair, les acheteurs achètent le moindre repli et portent le cours de plus en plus haut.

Un nouveau record de LVMH serait un signal haussier pour l’ensemble des valeurs du luxe et du CAC 40, car LVMH est la plus grosse capitalisation boursière de la bourse de Paris (et de la zone euro). Les perspectives seraient haussières tant que le prix ne repassera pas sous sa moyenne mobile à 50 jours. Les prochains seuils psychologiques (400€, 450€, etc) seront les prochaines zones de résistances les plus probables avec les 428€ (objectif théorique si sortie par le haut du range).

En cas de retournement baissier, le premier niveau de prix à surveiller sera le support d’août et septembre à 343€. Notons que la moyenne mobile à 200 séances coïncide avec ce niveau de prix.

Graphique journalier de Hermès réalisé sur TradingView :

Pour ce qui est de Hermès ($RMS), l’évolution de son action est pour le moment assez similaire à celle de LVMH. Actuellement à 648€, le cours est relativement proche de son plus haut historique inscrit en septembre à 656€. Sa tendance haussière, matérialisée par la moyenne mobile à 200 jours, permet d’être confiant quant à des nouveaux records.

En cas de franchissement des 656€, le premier objectif sera le seuil psychologique à 700€, puis 707€ qui est l’objectif théorique d’une sortie par le haut du range.

En cas de retournement baissier, le support du range à environ 600€ sera la première zone de prix à surveiller pour rentrer à l’achat.

Kering sous-performe à court terme mais émet un signal haussier important

Graphique journalier de Kering réalisé sur TradingView :

Bien que Kering ($KER) superforme ses camarades du luxe parisiens, il est plus éloigné de son plus haut historique que LVMH ou Hermès. Toutefois, il se voit soutenu par une pression acheteuse importante à court terme. L’indicateur de momentum RSI est passé dans sa zone de surachat (> 70) ce qui peut être considéré comme un signal positif pour le moyen et long terme.

Avant d’éventuellement inscrire des nouveaux records, le cours devra d’abord faire face à une oblique baissière qui vient chercher les sommets d’avril et de juillet, puis son plus haut historique à 537€.

Les seuils psychologiques à 550€ et 600€ seront les deux prochaines résistances.

Le graphique ci-dessous est un exemple de portefeuille équipondéré il y a 5 ans entre les actions LVMH, Kering et Hermès contre un portefeuille équipondéré entre les actions Apple, Microsoft et Google.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE