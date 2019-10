Les prix des barils sous pression en raison des craintes sur la demande mondiale

Points-clés de l’article sur les cours de pétrole :

Les prix des barils ne profitent pas du regain d’appétit au risque des marchés

Les barils Brent et WTI pourraient rejoindre 67$ et 62$

Les cours de pétrole continuent à évoluer proche de leurs plus bas de cet été à 52,50$ le baril WTI et 60$ le baril Brent. Les incertitudes sur la demande mondiale dans ce contexte de ralentissement de l’économie sont ce qui pèse le plus sur les prix des barils. En effet, le scénario d’un ralentissement de la croissance de la demande devient de plus en plus probable à mesure que les chiffres macroéconomiques se dégradent.

Même si l’économie américaine reste résiliente, il est clair que l’économie mondiale ralentit depuis le début du conflit commercial entre Pékin et Washington en mars 2018. Coïncidence ? Peut-être. Il est difficile d’aboutir à cette conclusion pour les premiers mois du conflit commercial.

Evidemment, l’apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine a rassuré les investisseurs qui sont revenus sur les actifs risqués comme les actions. Mais les cours de pétrole n’ont pas profité de ce regain d’appétit au risque. Ils restent dans la borne basse de la fourchette de prix dans lequel ils évoluent depuis le début de l’été.

Graphiques journaliers des barils Brent (gauche) et WTI (droite) réalisés sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance et le momentum sont neutres. L’indicateur RSI est à sa zone de neutralité (environ 50) ce qui indique qu’il n’y a ni une force des acheteurs ni une force des vendeurs au cours des dernières séances.

Les probabilités d’un rebond en haut du range à 67$ le Brent et 62$ le WTI sont théoriquement plus importantes qu’une sortie par le bas. De plus, bien que nous n’ayons aucun signal haussier majeur, la tendance sur les unités de temps intra-journalières est haussière.

Graphiques 4 heures des barils Brent (gauche) et WTI (droite) réalisés sur TradingView :

Les perspectives sont donc haussières tant que les barils évoluent en bas de leur range respectif, mais l’absence de signaux haussiers majeurs du prix incite à la prudence. Un nouveau plus haut historique de la bourse américaine serait un signal positif pour les cours de pétrole.

Les prochaines publications macroéconomiques, les relations commerciales et la situation géopolitique au Moyen-Orient sont les facteurs les plus susceptibles d’influencer les cours de pétrole.

