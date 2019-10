Devises : La livre sterling rebondit grâce au regain d’espoir sur le Brexit

Points-clés de l’article sur la livre sterling:

La livre sterling a inscrit sa meilleure séance depuis le mois de mars grâce au regain d’espoir sur la possibilité d’un Brexit « doux » à la fin du mois. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et son homologue irlandais, Leo Varadkar, auraient « entrevu » des solutions à la frontière irlandaise.

Ces possibles solutions n’ont pas été détaillés dans le communiqué commun. Les marchés ont salué chaleureusement cet optimisme des deux dirigeants, mais pourraient dorénavant attendre davantage de concret pour porter la livre plus haut. Si un compromis est trouvé et approuvé par les négociateurs, l’accord devra être ratifié par la Chambre des représentants britannique et par le parlement européen afin d’être définitivement approuvé.

La résolution de la frontière nord-irlandaise enlèverait une épine du pied aux marchés. Beaucoup d’incertitudes seraient levées ce qui justifierait un rallye des devises européennes.

Pour le moment, nous somme encore loin d’un accord ratifié. Les marchés devraient donc rester prudents en l’absence de concrétisation.

Actuellement à 1,2461$, la livre sterling est revenu à ses niveaux de fin septembre grâce au communiqué commun des deux Premiers ministres.

Les acheteurs et vendeurs de la livre devront rester vigilant jusqu’à la fin du mois, car comme annoncé dans mon précédent article, la volatilité devrait s’accentuer à l’approche du Brexit.

Techniquement, le GBP/USD devrait rencontrer une résistance importante à 1,25$ (bien qu’en cas d’accord, celle-ci serait dépassée comme dans du beurre). En cas de franchissement de cette résistance, c’est le haut du biseau descendant (oblique violète) qui sera la prochaine résistance à suivre, d’autant plus qu’elle est rejointe par la moyenne mobile à 200 jours.

Graphique journalier du GBP/USD réalisé sur TradingView :

Dans le cas contraire, un repli du cours sous 1,25$ renforcerait la fiabilité de cette résistance et inviterait à avoir des objectifs baissiers jusqu’au plus bas de la semaine vers 1,22$ puis les plus bas de l’année à 1,20$.

Le taux de change EUR/GBP s’est également repli après ce communiqué. Le cours est revenu test sa moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 0,8832 sur laquelle il avait rebondi le mois dernier. Le cours pourrait continuer de consolider entre celle-ci et son récent sommet à 0,90 en attendant davantage de concret.

En cas d’accord, les perspectives de l’EUR/GBP seraient baissières. Un retour aux plus de l’année à 0,85 serait le premier objectif.

Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à lire nos nouvelles prévisions du T4 2019.

Graphique journalier de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

