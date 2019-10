CAC 40 : La bourse de Paris dans le vert grâce au regain de confiance sur le commerce

Points-clés de l’article sur le CAC 40:

Le CAC 40 rebondit sur fond d’espoir d’un accord entre les Etats-Unis et la Chine

La bourse de Paris à un plus haut d’une semaine au-dessus de 5500 points

La présence du 10 ans US à ses plus bas historiques suggère un retour de l’appétit pour le risque

Les marchés actions évoluent dans le vert ce matin après une séance déjà positive la veille grâce à des informations positives sur les négociations commerciales sino-américaines. Le président américain, Donald Trump, a déclaré que les négociations avec Pékin se déroulaient "très bien", tandis que le vice-Premier ministre chinois, Liu He, a déclaré que son pays était disposé à coopérer en matière de balance commerciale, d'accès au marché et de protection des investisseurs.

Liu He, qui avait annulé sa venue en début de semaine après que les Etats-Unis avaient annoncé de blacklister 8 entreprises technologiques chinoises a finalement confirmé sa venue. Sa présence à Washington aujourd’hui laisse à penser que les négociations pourraient prendre un autre niveau et qu’un accord intérimaire pourrait voir le jour. Donald Trump et Liu He ont prévu de se rencontrer à 16h30 CEST.

La bourse de Paris à un plus haut d’une semaine au-dessus de 5500 points

Suite à ces déclarations, le CAC 40 évolue à un plus haut d’une semaine à 5569 points. Sa présence au-dessus de 5500 points permet d’entrevoir une poursuite de la hausse jusqu’aux récents plus hauts annuels à 5700.

Graphique journalier du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du CAC 40 est haussière malgré la forte volatilité. L’indice parisien évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances et reconquit hier sa moyenne mobile à 50 séances.

La présence du 10 ans US à ses plus bas historiques suggère un retour de l’appétit pour le risque

Un signal haussier important provient des rendements à 10 ans US qui rebondissent actuellement sur leur support pluriannuel à 1,50%. Une hausse des rendements obligataires est associée à de l’appétit au risque, car les investisseurs vendent leurs obligations généralement au profit des actions.

De plus, le fait que le RSI à 9 mois du 10 ans US soit survendu indique un excès d’aversion au risque des investisseurs. Dans le passé, un tel momentum baissier avait tendance à précéder un rebond du 10 ans US.

Graphique mensuel du 10 ans US réalisé sur TradingView :

Les perspectives sont donc haussières pour les marchés boursiers. Cependant, le court et moyen terme devraient grandement dépendre des négociations commerciales. La prudence est donc plus que jamais conseillée.

Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à lire nos nouvelles prévisions du T4 2019.

