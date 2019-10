Apple ($AAPL): De retour à son plus haut historique pour la société à la pomme

Points-clés de l’article sur Apple :

Les iPhones 11 se vendent mieux que prévu

« L’action Apple monte parce que l’entreprise rachète ses actions »

Les 250$ à portée de main

Les iPhones 11 se vendent mieux que prévu

Pendant que les marchés s’excitent sur les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, l’action Apple ($APPL) est discrètement revenu à son plus haut historique jeudi.

Malgré son exposition au conflit commercial entre les deux superpuissances (production de Apple majoritairement en Chine), l’action n’a pas été impacté par les regains de tension des dernières semaines. L’action est en hausse de 45% depuis le début de l’année contre 21% pour le Nasdaq 100.

En fait, l’actualité sur la société a repris le leadership. Selon les analystes, 1 million d’iPhone pourraient se vendre en plus des prévisions au cours du troisième trimestre et 3 millions de plus au cours du quatrième trimestre. Réponse à la fin du mois lors de la publication des résultats trimestriels d’Apple. Mais le PDG d’Apple, Tim Cook, a déjà confirmé ces spéculations en début de semaine en indiquant que la firme californienne ne pourrait pas être plus heureuse en regard du lancement de l’iPhone 11.

« L’action Apple monte parce que l’entreprise rachète ses actions »

Beaucoup de traders et d’analystes estiment que la hausse de l’action Apple est uniquement due aux rachats d’actions de la société. Bien que les « buybacks » justifient une importante partie de la surperformance d’Apple, l’entreprise n’a racheté « que » pour 280 milliards de dollars d’actions depuis 2012, alors que sa capitalisation boursière est passée de moins de 400 milliards à plus de 1000 (+600 milliards de dollars).

Capitalisation boursière d’Apple depuis 2012 :

Les critiques fusent à l’encontre de ces rachats d’actions. Le principal reproche fait à Apple est que ce « cash » pourrait servir à investir plutôt qu’arroser les actionnaires en rachant leurs actions.

En réalité, les rachats d’actions ne sont pas des manques à gagner pour l’économie. Il faut bien que l’entreprise décide d’utiliser son « cash » et si elle estime que ce n’est pas le moment d’investir, la meilleure chose à faire est d’utiliser une partie de sa trésorerie pour racheter ses actions afin de pouvoir en émettre à nouveau en cas de coup dur. Pour l’entreprise, ces rachats d’actions sont un investissement pour le futur.

Pour les actionnaires, ce programme de rachat d’actions permet de sortir du marché et d’investir dans d’autres entreprises.

En conclusion, les rachats d’actions ne sont pas mauvais pour l’économie.

Montant des rachats d’actions par trimestre d’Apple depuis 2016 :

Les 250$ à portée de main

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’action APPLE est dans une tendance haussière. Les moyennes mobiles à 50 et 200 jours sont haussières et le prix de l’action évolue au-dessus de celles-ci.

En cas de clôture à un nouveau plus haut, le signal sera haussier et les 250$ seront les prochains objectifs.

Une baisse sous 232$ et une clôture sous la moyenne mobile à 50 jours seraient un signal baissier pour le court terme.

Bonne nouvelle pour les acheteurs : L’objectif moyen des analystes atteint les 260 dollars !

Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à lire nos nouvelles prévisions du T4 2019.

Graphique journalier de Apple ($AAPL) réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE