EUR/USD : Qu’attendre des Minutes de la Fed et de la BCE ?

Points-clés de l’article sur le EUR/USD :

Vers un nouveau QE de la FED ?

Quelle nouvelle arme pour la BCE ?

EUR/USD : L’ euro reste dans une dynamique baissière

Les comptes rendus de la politique monétaire de la Fed et de la BCE sont prévus ce soir et demain respectivement. Le marché attend ces « Minutes » des deux plus grandes banques centrales pour tenter de desceller des indices sur leurs prochaines décisions.

Vers un nouveau QE de la FED ?

Alors que la Fed a remonté ses taux de 75 points de base (en trois reprises) en 2018, elle les a déjà baissés de 50 bps (en deux reprises) cette année et devrait à nouveau baisser ses taux à la fin du mois ou en décembre.

La Réserve fédérale américaine pourrait également décider de lancer un nouveau programme d’assouplissement quantitatif (QE). Le président de la Fed lui-même a déclaré qu’une augmentation de la taille du bilan de la banque centrale était une option plausible pour contrer le ralentissement de l’économie.

Dans les Minutes, le marché devrait s’attarder sur les éventuels commentaires des membres du Comité concernant l’accroissement de la taille du bilan de la Fed.

Quelle nouvelle arme pour la BCE ?

La banque centrale européenne (BCE), qui n’a pas autant de marge de manœuvre que la Fed, a décidé le mois dernier de relancer la planche à billets et de baisser son taux sur les dépôts de 0,10% (dorénavant à -0,5%). En outre, elle a également annoncé une aide aux banques commerciales afin de réduire l’effet négatif sur leurs bilans des taux négatifs.

Le marché devrait s’attarder sur les commentaires des membres de la BCE concernant les éventuelles nouvelles armes discutées pour relancer l’économie européenne. Est-ce que la prochaine étape de la banque serait de verser directement de l’argent dans le compte en banque des Européens pour stimuler la consommation (et donc la production) ? Cette possibilité est de plus en plus discutée dans les médias par des « experts » de la Finance.

Les comptes rendus publiés ce soir et demain devraient également nous montrer une nette divergence au sein des membres du Comité. La décision de la BCE à baisser à nouveau ses taux et relancer le QE a provoqué la démission de la dirigeante allemande Sabine Lautenschläger et le désaccord du représentant néerlandais.

EUR/USD : L’euro reste dans une dynamique baissière

Analyse technique de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Malgré la tentative de rebond mercredi matin, le cours de l’euro dollar reste dans une dynamique baissière. Le différentiel de taux entre les pays de la zone euro et les Etats-Unis, le ralentissement accentué de l’économie européenne et les incertitudes politiques avec le Brexit et dans une plus faible mesure l’Italie, justifient la baisse de la monnaie unique ces derniers mois.

Ni la macro, ni l’analyse technique n’est en faveur d’un rebond de l’EUR/USD. Malgré le fait que le cours évolue dans un biseau descendant (figure de retournement haussière), celle-ci ne donne un signal que lorsque la ligne de tendance résistance est dépassée, ce qui n’est pas le cas.

L’euro continue d’évoluer sous ses moyennes mobiles de long terme (200 séances, 52 semaines, 10 mois), ce qui nous indique que les vendeurs ont toujours la main.

Cependant, l’indicateur de momentum RSI rebondit, ce qui augmente les chances de rebond de l’euro à court terme. Toutefois, j’attendrai le dépassement de 50 du RSI pour éventuellement considérer ce signal. Les RSI hebdomadaire et mensuel ne rebondissent pas et continuent d’être orientés à la baisse.

Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à lire nos nouvelles prévisions du T4 2019.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE