S&P 500 : A la croisée des chemins

Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

Récession ou reprise économique à venir ?

Que vaut réellement l’inversion de la courbe des taux ?

Le biais des marchés boursiers reste haussier

Récession ou reprise économique à venir ?

Le marché boursier peine à inscrire des nouveaux records depuis près de deux ans mais ne rompt pas. Alors que beaucoup d’experts clament pour une récession et une fin de cycle d’expansion de l’économie américaine, celle-ci reste solide. Malgré le ralentissement de l’économie mondiale, l’économie américaine a cru de 2% sur une année au deuxième trimestre 2019.

L’analyse fondamentale, et des indicateurs avancés, ne montre pas de détérioration signification de l’économie américaine. Certes le rythme de croissance du marché de l’emploi ralentit, mais cela est normal lorsque le taux de chômage est inférieur à 5%. Le marché de l’immobilier qui montrait des signes de fragilité en début d’année a rassuré grâce aux nouveaux records de permis de construire et de mises en chantier dans ce cycle d’expansion économique. La consommation des américains, moteur de l’économie, est toujours en expansion et a inscrit un nouveau record le mois dernier. Enfin, l’inflation mesurée par l’IPC et le PCE reste autour de l’objectif de la Fed à 2%.

Que vaut réellement l’inversion de la courbe des taux ?

Seul le marché obligataire voit une poursuite du ralentissement de l’économie (la courbe des taux aux Etats-Unis est partiellement inversée). A noter que l’inversion de la courbe des taux n’a signalé les récessions américaines que depuis 50 ans.

En 1965, la courbe des taux s’est inversée sans pour autant précéder une récession. Et avant 1965, les récessions américaines n’étaient pas précédées par une inversion de la courbe des taux. Il faut donc rester ouvert à la possibilité que la récente inversion de la courbe des taux ne va pas forcément aboutir à un crash des marchés. L’indicateur Saint Graal n’existe pas sur les marchés.

La résilience de l’économie américaine permet au dollar et à Wall Street de surperformer

Cette résilience de l’économie américaine donne un net avantage au dollar et au marché boursier américain sur les marchés financiers. Tous les deux sont dans des tendances haussières. Le DXY a inscrit un plus haut de deux ans la semaine dernière tandis que le S&P 500 est à moins de 3% de son plus haut historique … Bref, il me semble compliqué de parler de récession de l’économie américaine pour le moment.

En fait, mis à part les « soft-data » (enquêtes/sondages), seuls les chiffres sur l’industrie manufacturière montrent un ralentissement de la croissance américaine…

Le biais des marchés boursiers reste haussier

Sur le plan de l’analyse technique, le S&P 500 reste dans une configuration haussière malgré l’hésitation du marché à inscrire des nouveaux records. Le prix continue d’évoluer au-dessus de ses différentes moyennes mobiles de long terme (200 jours, 52 semaines, 10 mois).

Un de mes indicateurs favoris pour le trading de moyen terme est le Fear & Greed Index de CNN donne un avantage aux bullish. Cet indice est composé de plusieurs signaux et permet d’avoir une idée de l’état psychologique du marché.

Une valeur trop élevée (>70) est signe d’euphorie sur les marchés tandis qu’une valeur trop faible (>30) est signe de panique. Or cet indice contrarien est à 30 (32 lundi), ce qui donne un avantage pour les haussiers de court/moyen terme.

Graphique journalier du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Bien que le court terme soit incertain, car très dépendant de l’actualité, l’analyse technique me donne le sentiment que le S&P 500 pourrait inscrire des nouveaux records au cours des prochaines semaines.

Découvrez nos prévisions de long terme dans notre guide trimestriel.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE