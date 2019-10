EUR/CHF : Le pessimisme pourrait ramener l’euro à son plus bas de 2016

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF:

L’aversion au risque pèse sur l’ euro

Les devises refuges surperforment le Forex cette année

Le cours de l’ EUR/CHF pourrait rejoindre ses plus bas de 2016

L’aversion au risque pèse sur l’euro

Le cours de l’EUR/CHF continue d’être sous pression depuis le début du mois en raison de l’aversion au risque dominant. Depuis que les marchés boursiers sont revenus proche de leurs sommets annuels, le pessimisme des investisseurs reprend la main.

La plupart des indicateurs sur la confiance des acteurs du marché sont tombés au cours des dernières semaines. A titre d’exemple, le ratio Bull/Bear de l’AAII (sentiment des investisseurs individuels) est tombé à 35% la semaine dernière.

Un sentiment si faible des investisseurs particuliers était généralement associé à un retour de l’appétit au risque. Dans le cas du ratio AAII, le rendement moyen annualisé du S&P 500 était supérieur à 20% après un tel pessimisme et était haussier dans 95% des cas 3 mois après !

Les devises refuges surperforment le Forex cette année

A court terme, nous pouvons constater une importante corrélation entre l’EUR/CHF et les rendements sur 10 ans US. Les investisseurs sont retournés sur les obligations depuis la correction de l’année dernière. Bien que les marchés actions aient rebondi grâce aux anticipations de baisse des taux des banques centrales, les devises ont suivi la tendance des obligations.

Les devises « refuges » telles que le Yen, le Franc et le Dollar ont surperformé les autres devises majeures. Outre le dollar canadien qui surperforme grâce à la rigueur de l’économie canadienne malgré le ralentissement de l’économie mondiale, le Yen et le Franc inscrivent les deux meilleures performances face au dollar depuis le début de l’année. Les devises majeures qui sous-performent le Forex sont les devises des économies tournées vers l’exportation (Europe et Asie/Océanie).

Le cours de l’EUR/CHF pourrait rejoindre ses plus bas de 2016

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/CHF pourrait poursuivre sa tendance baissière jusqu’à son plus bas de 2016-2017 à 1,0620 au cours des prochaines semaines. Malgré la divergence haussière du RSI depuis fin septembre, celle-ci n’est pas un signal d’alerte dans l’immédiat. Une divergence peut continuer à se former pendant plusieurs semaines comme nous pouvons le constater en fin 2017 lorsque le RSI avait commencé à baisser bien avant l’EUR/CHF (4 mois avant).

Mon sentiment deviendra haussier lorsque le RSI hebdomadaire dépassera 50. Avant cela, malgré l’excès de pessimisme, celui-ci peut continuer à durer (comme la divergence) et entraîner l’euro à des nouveaux plus bas annuels face au franc et aux autres devises refuges.

Graphique hebdomadaire du cours de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

En cas de rebond, le premier objectif serait un retour de l’EUR/CHF au plus haut de 2016-support de 2018/début 2019 à 1,12. Découvrez nos prévisions de long terme dans notre guide trimestriel.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE