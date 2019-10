Bitcoin : Préparation d’un nouveau rallye haussier en cours ?

Points-clés de l’article sur le BTC/USD :

Ressemblance technique flagrante entre le prix actuel du BTC et décembre 2018

Le RSI commence à diverger à la hausse

Le cours du Bitcoin (BTC/USD) serait-il en train de se préparer à commencer un nouveau rallye haussier ? Après un été morose qui a vu son cours baisser de près de 30%, la configuration technique actuelle est fortement similaire à celle de l’année dernière avant que le cours bondisse 300%.

En effet, lorsque nous comparons le cours du Bitcoin de 2017 à 2018 sur l’unité de temps hebdomadaire et que nous le comparons au cours actuel du Bitcoin depuis avril à octobre sur l’unité de temps journalière, nous pouvons constater une forte corrélation. Le marché produit le même comportement ces six derniers mois qu’au cours des deux précédentes années (2017-2018).

Graphique hebdomadaire du cours du BTC/USD réalisé sur la plateforme TradingView :

Cette configuration similaire est en fait un triangle descendant, figure de retournement baissière qui est précédée par une tendance haussière. Théoriquement, une sortie par le bas du triangle est à privilégier. C’était ce qui s’est passé en novembre 2018 et en fin septembre 2019.

A la suite de cette baisse du Bitcoin avait eu lieu une divergence haussière de momentum en décembre 2018. Une divergence haussière de momentum se produit lorsqu’un indicateur de momentum comme le RSI inscrit des creux de plus en plus hauts alors que le prix inscrit des creux de plus en plus bas.

Comme en décembre 2018, le marché est actuellement en train de créer une divergence haussière de momentum. Une hausse au-dessus de 50 pourrait renforcerait ce signal haussier et pourrait marquer le début d’une nouvelle tendance haussière du BTC/USD.

Graphique journalier du cours du BTC/USD réalisé sur la plateforme TradingView :

Le premier objectif serait le support du triangle descendant devenu résistance à 9,000$, puis le plus haut du triangle inscrit en juin à 14,000$.

