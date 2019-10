Le dollar et Wall Street clôturent dans le rouge après le PMI manufacturier

Analyse du PMI manufacturier ISM :

L’indice PMI manufacturier ISM ressort à son plus bas niveau depuis 2009

L’économie américaine en récession ?

Wall Street et le Dollar USD clôturent en forte baisse après le PMI ISM

Les marchés boursiers ont plongé à un plus bas d’un mois à la suite d’un second mois de contraction de l’activité manufacturière américaine. En effet, l’indice PMI manufacturier de l’agence ISM est tombé 47,8% en septembre, contre 49,1% le mois précédent, alors que le consensus s’attendait à une reprise à 50,1%.

En plus de marquer un second mois de contraction, cettederrière lecture est la plus importante contraction de l’activité manufacturière américaine depuis le mois de juin 2009.

Il est encore trop tôt pour affirmer ce scénario. Certaines personnes affirment que la chute de l’activité manufacturière à travers le monde est le signe d’une récession. D’autres estiment que tant que les marchés de l’emploi et de l’immobilier restent en expansion, une récession est peu probable.

Une chose est certaine, l’indice PMI manufacturier est plus sensible et volatil que l’indice PMI service. L’indice PMI manufacturier tend à être un indicateur avancé de l’économie alors que le PMI service est plutôt en retard.

Toutefois, plus un indicateur est en avance, plus il a de chances d’émettre des faux signaux. L’indice PMI manufacturier s’est certes contracté avant les importants crashs de 2000 et 2008, mais également en 1998, 2003, 2013 et 2015, lorsque l’économie mondiale connaissait seulement un ralentissement.

Second point, l’indice PMI manufacturier de l’agence ISM est certes en contraction, mais celui de l’agence Markit est toujours en expansion en septembre.

Il est possible que l’indice ISM manufacturier soit en avance sur celui de Markit. Les bulls et les bears auront chacun leur conviction. Ce qui est certain c’est que pour la tendance de ces deux PMI est baissière depuis plusieurs mois, ce qui indique un ralentissement de l’activité manufacturière. Une lecture du PMI Markit sous 50 viendrait renforcer le signal d’alerte du PMI ISM. Pour le moment les deux indices divergent (baisse du PMI ISM, hausse du PMI Markit).

Enfin, nous aurions un sérieux signal d’alerte si le PMI service entrait dans sa zone de contraction, car cet indice n’est jamais* ressorti sous 50 hors des récessions (*sauf en 2003).

Wall Street et le Dollar USD clôturent en forte baisse après le PMI ISM

Conséquences sur les marchés, les indices et le dollar ont corrigé leur gain du début de semaine. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,23%, le Dow Jones de -1,28% et le DXY de -0,22% alors qu’il inscrivait un plus haut de 29 mois en début de séance mardi.

Toutefois, cette publication ne devrait pas changer les tendances des marchés. Le marché boursier est sans tendance à court terme, car les investisseurs attendent des nouveautés sur le dossier commercial, et le dollar reste la devise forte du moment face aux devises européennes grâce à son avantage économique.

Sur du long terme, mit à part l’activité manufacturière, la macroéconomie américaine reste solide. Le marché de l’immobilier et le marché de l’emploi sont toujours en expansion. Or une dégradation de ces deux marchés avait lieu avant chaque récession américaine dans le passé.

