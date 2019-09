Le dollar canadien pourrait continuer à profiter de l’envolée du pétrole

Points-clés de l’article sur le dollar canadien:

La hausse du pétrole après l’attaque de drones soutient le dollar canadien

L’ USD/CAD pourrait rejoindre ses plus bas de juillet vers 1,30

L’ EUR/CAD pourrait inscrire des nouveaux plus bas annuels

L’attaque de drones en Arabie Saoudite pourrait s’avérer être un facteur de soutien pour le dollar canadien et la bourse canadienne. L’indice de la bourse canadienne (TSX) a inscrit un nouveau plus haut annuel grâce à sa forte exposition aux valeurs pétrolières. Le secteur pétrolier est celui qui a surperformé hier dans la plupart des bourses dans le monde.

Le marché attend dorénavant un état des lieux régulier de la société saoudienne Aramco. La compagnie pétrolière avait déclaré ce weekend que le site pétrolier sera rétabli dans les prochains jours. L’Arabie Saoudite peut continuer à exporter à son rythme actuel pendant environ 20 jours avant d’épuiser ses réserves pétrolières.

Le délai de rétablissement du site pétrolier sera probablement l’élément le plus important à suivre pour les cours de pétrole et donc le dollar canadien. Plus le délai sera long, plus les cours de pétrole et le dollar canadien devraient en profiter.

Avec la hausse de près de 15% des cours de pétrole lundi, nous pouvons nous attendre à une surperformance du dollar canadien à court terme. Le plus bas de juillet vers 1,30 sera la première cible de ce scénario haussier dollar canadien / baissier USDCAD.

Sur le plan de l’analyse technique, nous constatons l’USD/CAD évoluer sans direction claire depuis le début de l’année : le cours croise à la hausse et à la baisse ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours régulièrement.

Graphique journalier de l’USD/CAD réalisé sur la plateforme TradingView :

Face à l’euro, le dollar canadien est clairement à la hausse. L’EUR/CAD évolue dans une tendance baissière depuis le début de l’année (MM 50 < MM 200). D’un point de vue fondamental, le contraste est net. Côté Europe, l’économie patine et les incertitudes autour du Brexit n’arrangent en rien les perspectives économiques. Outre-Atlantique, l’économie canadienne arrive à résister au ralentissement de l’économie mondiale, possède le plein-emploi et l’inflation est à l’objectif de la banque centrale à 2%.

Graphique hebdomadaire de l’EUR/CAD réalisé sur la plateforme TradingView :

La tendance baissière de l’EUR/CAD pourrait donc continuer. Les rebonds de l’EUR/CAD comme nous avons connu la semaine dernière sont peu crédible au vu de la différence des fondamentaux. L’EUR/CAD pourrait donc rejoindre ses récents plus bas annuels vers 1,44 au cours des prochaines séances avant de poursuivre sa baisse vers ses plus bas de 2017 à 1,3781.

Un facteur qui pourrait compromettre cette tendance baissière est l’annonce d’un potentiel plan de relance du gouvernement allemand. En effet, l’excédent budgétaire allemand pourrait être utilisé pour relancer l’économie allemande tombée en contraction le trimestre dernier en raison de la chute de ses exportations de véhicules.

