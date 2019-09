AUD/USD : Le dollar australien baisse à la suite du communiqué de la RBA

Points-clés de l’article sur l’AUD/USD:

La RBA est prête à réduire davantage ses taux si nécessaire

La production industrielle chinoise à son niveau le plus bas depuis 2002

La guerre commerciale rend les perspectives de l’ AUD USD incertaines

La RBA est prête à réduire davantage ses taux si nécessaire

Le dollar australien s’est déprécié mardi à la suite de la publication du compte rendu de la réunion de politique monétaire de la banque centrale d’Australie (RBA) de septembre, qui maintenait la perspective d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt.

Lors de cet événement, la RBA a choisi de laisser inchangé son principal taux d’intérêt après l’avoir baissé à son plus bas niveau historique en juillet dernier à 1%.

La RBA a déclaré qu'elle était prête à envisager un nouvel assouplissement de la politique monétaire pour soutenir les objectifs de croissance et d'inflation, alors qu'il était raisonnable de s'attendre à une longue période de taux bas.

La production industrielle chinoise à son niveau le plus bas depuis 2002

Le cours de l’AUD/USD est en baisse après cet évènement et les récentes statistiques chinoises n’arrangent pas les choses. Les dernières publications suggèrent une poursuite du ralentissement économique chinois avec une croissance des prix des maisons neuves à son plus bas niveau en 10 mois, une croissance des ventes au détail à son plus bas niveau en 4 mois, mais surtout un rythme de croissance de la production industrielle à son niveau le plus lent depuis février 2002, à 4,4% en août !

La guerre commerciale rend les perspectives de l’AUD/USD incertaines

Toutefois, le facteur le plus important pour les marchés chinois et les actifs australiens seront l’évolution des négociations commerciales entre Pékin et Washington.

Ces derniers jours, il semblerait y avoir un apaisement et des initiatives positives des deux pays comme le report de quinze jours de certains tarifs douaniers du côté des Etats-Unis et la reprise de marchandises agricoles du côté de la Chine.

Les prochains commentaires faits à ce sujet seront d’une importance capitale pour le dollar australien. La volatilité du taux de change pourrait augmenter et la direction du marché est incertaine.

D’un point de vue graphique, nous pouvons constater le retour de l’AUD/USD sur une zone de support de très long terme. Tant que l’AUD/USD évolue dans sa zone de support comprise entre 0,60 et 0,70, le risque baissier est faible comparé au potentiel haussier. Nous éviterons donc de passer vendeur de l’AUD/USD dans cette zone de support.

Graphique hebdomadaire de l’AUD/USD et du cuivre réalisé sur la plateforme TradingView :

