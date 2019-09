EUR/USD : Après la BCE, place à la Fed

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD:

La Fed devrait baisser ses taux malgré l’inflation galopante et le plein - emploi

Une nouvelle baisse des taux préventive pour faire face à l’inversion de la courbe des taux

L’ euro pourrait profiter de la baisse des taux de la Fed

La BCE abaisse son taux de dépôt et relance son QE

La banque centrale européenne (BCE) a comme prévu abaissé son taux de dépôt de 0,1% jeudi dernier, s’enfonçant ainsi davantage dans son territoire négatif.

Cette mesure s’est vue accompagnée par le retour de l'assouplissement quantitatif (QE), dans lequel la banque achètera 20 milliards d'euros d'obligations par mois pour aider à réduire les taux d'intérêt et injecter des liquidités dans le système financier.

La BCE a également annoncé un système à plusieurs niveaux destiné à atténuer la pression exercée par les taux négatifs sur les banques commerciales, les exemptant de taux négatifs à condition dedéposer leurs liquidités sur certains fonds.

La Fed devrait baisser ses taux malgré l’inflation galopante et le plein-emploi

Outre-Atlantique, le Comité de la Réserve fédérale américaine doit s’entretenir mardi et mercredi et devrait décider d’une nouvelle baisse de ses taux d’intérêt.

Le FOMC a déjà abaissé la fourchette des taux d’intérêt une première fois en juillet, mettant ainsi fin à son cycle de resserrement monétaire de 3 ans. Pourtant, l’inflation IPC a accéléré en août, compliquant ainsi la crédibilité de la Fed.

En effet, l’IPC core du mois d’août est ressorti en hausse de 2,4% sur une année. L’indice PCE core, indicateur d’inflation privilégié par la Fed et étroitement lié à l’IPC core, devrait donc lui aussi grimper et être proche de l’objectif de 2%.

Avec un taux de chômage extrêmement faible aux Etats-Unis, cela veut dire que la Fed va baisser à nouveau ses taux alors qu’elle aura accompli son double mandat, à savoir la stabilité des prix et le plein-emploi.

Une nouvelle baisse des taux préventive pour faire face à l’inversion de la courbe des taux

Si la Fed baisse bel et bien ses taux d’intérêt, celle décision serait donc avant tout préventive dans un contexte d’inversion de la courbe des taux et de guerre commerciale.

L’inversion de la courbe des taux indique que les conditions de crédit sont trop dures et a prédit la plupart des récessions américaines au cours des 50 dernières années avec une avance de 1-1,5 ans.

Quant à la guerre commerciale, c’est peut-être à cause des tarifs douaniers que l’indice des prix à la consommation a bien augmenté ces derniers mois…

Le plus important mercredi sera donc essentiellement les prévisions économiques et des taux directeurs des membres du Comité de la Fed. Est-ce que les membres prévoient seulement un petit ajustement des taux directeurs ou la reprise d’un réel cycle d’assouplissement monétaire avec plusieurs autres baisses de ses taux ? Pour le moment, le marché spécule sur trois baisses des taux directeurs de la Fed d’ici l’été 2020.

L’euro pourrait profiter de la baisse des taux de la Fed

Mise à part la baisse des taux d’intérêt, les attentes des marchés concernant les décisions de la Fed mercredi restent assez floues. Une réaction « bullish » des investisseurs comme à la suite de la BCE jeudi dernier semble donc un scénario moins probable (bien que possible).

Une poursuite de la remontée de l’euro pourrait donc être la voie à privilégier au cours des prochaines séances. Cependant, la tendance de moyen et long terme de la paire EUR/USD pourrait être différente à cause de la dégradation de la macroéconomie américaine et des tensions commerciales entre Bruxelles et Washington. Je vous invite à lire notre prévision de long terme de l’EUR/USD pour en savoir plus.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur la plateforme TradingView :

