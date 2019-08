Points-clés de cet article Yuan :

Le cours du taux USD/CNY a atteint en début de semaine son plus haut depuis la crise financière de 2008, sur fond de guerre des changes.

Les mesures tarifaires additionnelles de Donald Trump ont eu un impact baissier sur le dollar US (DXY), mais ce dernier est revenu sur support.

Taux USD/CNY : graphique TradingView qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires

Les annonces jeudi dernier de Donald Trump quant à de nouvelles mesures tarifaires pour les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont provoqué une forte hausse de la volatilité implicite sur les marchés financiers, une aversion au risque qui a été entretenu lundi avec les mesures de rétorsion de la Chine.

Au sein de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, la sous-dimension de la guerre des changes est en train de prendre de l’importance.

Nous n’en sommes pas encore à l’étape du contrôle des changes par l’exécutif américain mais clairement, Donald Trump a bien l’intention de jouer son rôle dans l’évolution des taux d’intérêt et du dollar US, pour soutenir la compétitivité changes des entreprises américaines et il l’a démontré la semaine passée en parvenant à faire rebondir le cours de l’euro dolllar, ramené la veille sur ses plus bas annuels avec la baisse des taux de la Réserve Fédérale (FED).

Cela rappelle que la guerre des changes fait partie intégrante des facteurs fondamentaux ayant un impact fort sur le Forex, aux côtés de la politique monétaire des Banques Centrales et des statistiques macro-économiques. La Chine l’a bien illustré hier en élargissant la marge de fluctuation du Yuan Renminbi (CNY) vis-à-vis du dollar US, faisant ainsi chuter sa devise au plus bas depuis la crise financière de 2008. Le taux USD/CNY poursuit sa tendance haussière ce qui équilibre un peu les tarifs douaniers américains.

En terme d’impact sur le Forex, notez la corrélation positive entre le CNY d’une part et e couple AUD & NZD d’autre part.

Dollar US (DXY) : graphique TradingView qui dévoile les bougies japonaises en données journalières

Pour les Etats-Unis, la guerre des changes se mène sur deux fronts principaux : le premier face à la Zone Euro et le second face à la Chine. Afin de réduire le déficit commercial vis-à-vis de l’Allemagne, il faut neutraliser toute tentative d’avancée du dollar US (DXY) face à un panier de devises (le DXY se compose à hauteur de 57% du taux EUR/USD). Suite au nouveau plus haut annuel après la FED, les annonces de Trump ont renversé la tendance et le dollar US a éffacé toute sa hausse récente. Sur le plan technique, notons qu’il est nouveau proche d’un support, soit l’ancien biseau et la SSB (ichimoku) en données journalières.

