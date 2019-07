Analyse technique des cours CAC 40 et DAX qui pourraient être soutenus par la BCE.

Les indices CAC 40 et DAX maintiennent la pression sur leurs sommets en attendant la BCE

La BCE pourrait être davantage accommodante, le cours CAC40 tente de franchir 5 657 points

Le cours du DAX pourrait se relancer après la BCE s’il parvient à franchir la zone entre 12460 et 12645

Les principales bourses européennes CAC 40 et DAX attendent ce jeudi leur principal catalyseur, l’a réunion de la BCE. Ne s’écartant pas de leur sommet annuel, les indices DAX et CAC40 peuvent légitimement espérer profiter d’une nouvelle intervention accommodante de la BCE. Alors que l’inflation et la croissance en zone euro demeurent lentes, des spéculations portant sur la mise en place de nouvelles mesures expansionnistes de la BCE prennent forme et soutiennent les cours CAC 40 et DAX. Si la BCE abaisse ses prévisions, les anticipations d’une baisse de son principal taux directeur à -0,5% dès septembre prendraient plus de poids, de bon augure pour le Dax et le CAC 40.

La BCE pourrait être davantage accommodante, le cours CAC40 tente de franchir 5 657 points

L’indice CAC 40 continue de faire pression sur ses plus hauts annuels. Le cours du CAC 40 teste depuis le mois précédent ses sommets matérialisés par une résistance de située à 5 657. Le marché CAC40 hésite mais me semble prêt à passer outre cet obstacle technique de taille. Une intervention accommodante de la BCE ce jeudi pourrait rassurer les investisseurs du CAC 40, et permettre au principal indice de Paris d’enregistrer un nouveau sommet annuel. Dans ce contexte lié à la BCE, le cours du CAC40 pourrait se relancer sur du long terme vers un niveau de 2008 à 5 870 points.

Cours du CAC 40 en données journalières

Graphique préparé par Yoav Nizard

Le cours du DAX pourrait se relancer après la BCE s’il parvient à franchir la zone entre 12 460 et 12 645

Le cours du DAX s’accroche lui aussi. En attendant un éventuel coup de pouce de la BCE et de son président Mario Draghi ce jeudi, le marché du DAX maintient également la pression sur son sommet annuel enregistré le 4 juillet. L’indice DAX se confronte à une solide zone de résistance comprise entre 12 460 et 12 645 points. Un franchissement de ces niveaux après de nouvelles déclarations accommodantes de la BCE relancerait selon moi le potentiel technique du DAX. Un tel « break-out » pourrait propulser le cours du DAX vers ses prochaines résistances situées à 12 888 et 13 175 points.

Cours du DAX en données journalières

Graphique préparé par Yoav Nizard

