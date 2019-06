La force actuelle du franc suisse continue de faire pression sur les taux de change EUR/CHF et USD/CHF.

Le franc suisse évolue dans une tendance haussière tirant profit de fondamentaux favorables

Le franc suisse ne lâche pas prise ni face à l’euro ni face au dollar, obligeant le cours EUR/CHF et celui de la paire USD/CHF à préserver leur mauvaise tendance. Le franc suisse bénéficie selon moi de différents éléments. Les principales devises étant pénalisées par le tournant accommodant de leur banque centrale, les flux acheteurs me semblent alors orientés vers le franc suisse. La politique monétaire ultra-expansionniste de la BNS ne parait plus surprendre les investisseurs USD/CHF et EUR/CHF. Par ailleurs, qualifié de « refuge », le franc suisse tente de profiter d’un climat incertain des marchés. La rencontre Trump et XI prévue ce week-end au G20 pourrait ainsi impacter les cours EUR/CHF et USD/CHF.

L’euro tente de se stabiliser face au franc suisse, le cours EUR/CHF teste un support à 1,1080 CHF

La paire EUR/CHF maintient sa tendance baissière. Bien qu’il se stabilise depuis la semaine passée, le taux de change EUR/CHF reste couvert par une oblique baissière et l’ancien support à 1,1120 CHF. Face à un franc suisse vigoureux depuis deux mois, l’euro n’est pas encore parvenu à engager une nouvelle tendance haussière. Le cours EUR/CHF pourrait relancer son risque baissier en cas de cassure du récent support à 1,1080 CHF et s’enfoncer vers d’anciennes résistances de long terme à 1,10 et 1,09 CHF. Evoluant sur ses creux de deux ans, l’euro pourrait néanmoins réagir face au franc suisse. Un franchissement de 1,1120 relancerait la paire EUR/CHF vers les 23,6% de Fibonacci à 1,1157 et 1,1250 CHF.

Taux de change EUR/CHF en données journalières

Graphique préparé par Yoav Nizard

La paire USD/CHF s’est repliée sous la résistance à 0,9790 et maintient la pression sur 0,9716 CHF

Le rebond du cours USD/CHF n’aura été que de courte durée. Progressant dans une tendance baissière depuis près de deux mois, la paire USD/CHF a tenté cette semaine de se relancer depuis un support à 0,9716 CHF. Face au franc suisse, le dollar américain a été rejeté par sa première résistance correspondant au seuil à 0,9790 CHF. Alors que son indicateur RSI oscille « dangereusement » près de la zone de survente, le taux de change USD/CHF pourrait enregistrer de nouveaux plus bas annuels en cas de rupture du support 0,9716 CHF qui procurerait un signal haussier au franc suisse. Le cas échéant, la paire USD/CHF s’enfoncerait vers 0,9652 et 0,9575 CHF.

Taux de change USD/CHF en données journalières

Graphique préparé par Yoav Nizard

