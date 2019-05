L'éventuel départ de Theresa May sanctionne la livre sterling, le cours de la paire EUR/GBP s'affermit.

La livre sterling continue de subir l’évolution du paysage politique britannique. En effet la livre sterling s’enfonce en enregistrant un plus bas de trois mois au lendemain des déclarations fortes de Theresa May. Essayant en vain depuis plusieurs mois de faire passer son accord de divorce négocié avec l’Union Européenne, Theresa May a peut-être joué mardi sa dernière carte. Afin de convaincre la majorité des députés, Theresa May a ouvert la porte d’un second référendum Brexit, à condition que son accord soit accepté. Vivement critiquée par son parti, cette proposition pourrait couter la place de Theresa May, le marché sanctionne la livre sterling.

Selon plusieurs sources journalistiques rapportée sur Twitter notamment, le Comité 1922 du parti Conservateur devrait se réunir ce soir au sujet d’une éventuelle éviction de Theresa May. Dans ce contexte fortement incertain entourant le Brexit, la livre sterling intensifie sa nette baisse. Les prochaines heures pourraient être déterminantes pour la Première Ministre Theresa May ainsi que pour une livre sterling volatile. Sur le Forex, les acheteurs du taux de change EUR/GBP saluent cette chute de la livre sterling qui n’est peut-être pas encore terminée. Un éventuel départ de Theresa May pour davantage encourager la paire EUR/GBP.

Sur le plan de l’analyse technique, le taux de change EUR/GBP prolonge un rallye haussier initié le 6 mai dernier. Face à une livre sterling vendue sur fond de probable départ de Theresa May, l’euro est sorti par le haut d’un rectangle après avoir franchi la résistance à 0,8672£ puis celle à 0,8732£. La paire EUR/GBP s’est désormais repositionnée sous l’inversion de polarité située à 0,8841£. Un franchissement renforcerait le risque baissier auquel fait face la livre sterling, et permettrait au cours EUR/GBP de s’acheminer vers ses prochaines résistances situées à 0,8928£ et 0,9087£. Notons également la hausse de l’indicateur RSI ayant franchi la borne 70.

Taux de change EUR/GBP en données journalières

Graphique préparé par Yoav Nizard

