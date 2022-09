USD/JPY : La banque du Japon défie le marché

Points clés de l’article :

Les autorités japonaises au soutien du yen

Le plus haut d’Aout 1998 reste d’actualité

Les autorités japonaises au soutien du yen

Le yen s'est apprécié ce matin et s'est éloigné d'un creux de 24 ans après que les médias ont rapporté que la Banque du Japon a procédé à une vérification du taux, en préparation apparente d'une intervention sur la monnaie, tandis que les responsables politiques ont multiplié les mises en garde contre la forte baisse du yen.

Le site Internet Nikkei a cité des sources non identifiées pour son rapport sur la vérification des taux de change, au cours de laquelle les responsables de la banque centrale appellent les cambistes et leur demandent le prix d'achat ou de vente du yen.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mercredi que le gouvernement envisageait d'intervenir pour lutter contre les fortes baisses de la monnaie, qui a été malmenée par la hausse du billet vert.

M. Suzuki a déclaré aux journalistes que les récents mouvements du yen ont été "rapides et unilatéraux", ajoutant qu'une intervention en faveur de l'achat de yens faisait partie des options du gouvernement si ces mouvements se poursuivaient.

Le yen a gagné plus d’une figure à 143,40 par dollar à la suite de la nouvelle, inversant certaines de ses pertes de la nuit et s'éloignant du plus bas niveau de 144,99 atteint il y a une semaine, son plus faible niveau depuis août 1998.

Le scepticisme était toutefois de mise quant à savoir si l'éventualité d'une intervention offrirait un soutien durable au yen.

Cela devrait conduise à une certaine force temporaire du yen... mais à moins que cela ne soit coordonné avec d'autres banques centrales mondiales ou accompagné d'un changement de politique de la BOJ, il paraît peu probable que cela entraine une reprise durable de la devise nippone.

Avant cela, le dollar contre yen, qui est extrêmement sensible aux écarts de taux d'intérêt, avait bondi touchant les 144,96, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ayant atteint leur plus haut niveau depuis trois mois à la suite d'une hausse inattendue de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois d'août.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, a atteint mercredi un sommet de 3,804 %, le plus élevé depuis 2007. Le rendement à 10 ans s'est établi pour la dernière fois à 3,4178 %. Ce rapport a anéanti l’idée que le pic d’inflation était derrière nous.

Les marchés ont donc décidé que la décision de la Fed la semaine prochaine ne se situe pas entre 50 et 75 (augmentation des points de base), mais entre 75 et 100." Les marchés financiers ont désormais pleinement intégré dans leurs prix une hausse des taux d'intérêt d'au moins 75 points de base à l'issue de la réunion du FOMC la semaine prochaine, avec une probabilité de 38 % d'une hausse super importante, d'un point de pourcentage complet…un jour plus tôt, la probabilité d'une hausse de 100 points de base était nulle.

USD/JPY : Le plus haut d’Aout 1998 reste d’actualité

La tendance sur le dollar yen reste haussière et on peut voir que la mise en action de la banque du Japon, certes sans réelle intervention, n’a pour l’instant eu qu’un impact limité. Les prix restent au-dessus de la moyenne mobile de très court terme à 13 périodes et au-dessus d’un support mineur à 141,50. Tant que les cours restent au-dessus de ce niveau, la pression du marché à la hausse devrait pousser la paire dollar yen vers un nouveau sommet.

Sur la feuille de route Elliottiste, le dollar yen se situe dans une 5ème vague finale haussière dont l’objectif se situe soit sur le 50% de l’ampleur de la vague 3, soit sur un 61,8% proche du seuil psychologique à 150,00. Entre ces deux niveaux se situe une résistance correspondant au plus haut d’Aout 1998 à 147,63.

La cassure du support à 141,50 pourrait donner lieu à une consolidation

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE