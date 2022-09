EUR/USD : l’euro fait pression sur le dollar grâce à la BCE en attendant l’IPC US

Points-clés de l’article sur le cours de l’EUR/USD :

L’ euro reprend de la hauteur grâce à la BCE, mais l’IPC US sera décisif pour la suite

L’EUR/ USD revient tester la borne haute de son canal descendant de long terme

Le cours de l’EUR/USD a fortement rebondi ces derniers jours sur fond d’accélération du resserrement monétaire de la BCE. La banque centrale européenne a remonté ses taux de 75 points de base la semaine dernière, une première dans son histoire, ce qui a profité à la monnaie puisqu’une telle hausse n’était pas encore totalement intégrée dans le marché.

L’euro a également profité depuis de discours relativement hawkish de certains membres dont Christine Lagarde, qui a estimé que le taux neutre n'était pas encore atteint et qu'il faudrait moins de cinq réunions de politique monétaire pour y parvenir, en prenant en compte celle de septembre. Le président de la banque centrale allemande, Joachim Nagel, a de son côté préparé le terrain dimanche à de nouvelles hausses de taux d'intérêt « significatives » face à l'envolée de l'inflation, malgré le risque de récession qui se précise. Enfin, la BCE a accepté d'entamer début octobre des discussions sur la réduction de son bilan.

Toutes ces annonces hawkish en si peu de temps, profitent naturellement à la monnaie unique qui remonte à son plus haut niveau depuis la mi-août proche de 1,02$. Néanmoins, la publication de l’inflation aux Etats-Unis ce mardi après-midi pourrait mettre un terme au rebond si elle ressortait supérieure aux attentes. Attendue en hausse de 8,1% sur un an et de 6,1% pour l’inflation sous-jacente, une lecture supérieure aux attentes augmenterait les chances de voir la Fed adopter une attitude encore plus hawkish en remontant notamment ses taux de 75 points de base la semaine prochaine. La probabilité de ce scénario est actuellement de 86,0%. A contrario, une lecture inférieure aux attentes réduirait les probabilités d’une hausse des taux aussi importante, mais ce scénario devrait rester privilégié.

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le rebond de l’EUR/USD depuis la semaine dernière lui a permis de revenir tester la borne haute du canal descendant dans lequel il évolue depuis le début du printemps. Le ratio rendement/risque redevient donc en faveur des vendeurs au niveau de prix actuel.

Une sortie par le haut de ce canal est possible si l’inflation américaine ressort inférieure aux attentes cet après-midi, ce qui ouvrirait la voie à une poursuite du rebond jusqu’au sommet de la mi-août à environ 1,0350$.

Néanmoins, les perspectives de fond resteraient encore baissières. En effet, les fondamentaux étant toujours orientés à la baisse pour l’euro avec la crise énergétique et le ralentissement économique mondial, il faudra attendre davantage de preuves avant de tabler sur un retournement haussier, comme un dépassement de la moyenne mobile à 200 séances. Un retournement haussier de l’euro semble peu probable à moins que l’inflation américaine décélère davantage que prévu ces prochains mois et que les anticipations de remontée des taux de la BCE augmentent davantage.

