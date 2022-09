EUR/USD : Vif rebond de l’euro à court terme !

Points clés de l’article :

L’euro sur la lancée des commentaires de la BCE

L’euro n’est pas encore tiré d’affaire

L'euro a atteint un pic de plus de trois semaines par rapport au dollar ce matin, les responsables de la Banque centrale européenne ayant plaidé en faveur d'un nouveau resserrement monétaire agressif.

La hausse de la devise européenne s’explique aussi par le repli du billet vert contre les principales devises, non loin de son plus bas niveau en deux semaines, avant la publication cette semaine des données sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient permettre à la Réserve fédérale de ralentir le rythme de ses hausses de taux lors de sa réunion du 21 septembre.

Les responsables politiques de la BCE voient un risque croissant de devoir relever leur taux directeur à 2 % ou plus pour freiner l'inflation record dans la zone euro. Dans une interview accordée à la radio allemande au cours du week-end, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré que si le niveau des prix à la consommation ne change pas, "d'autres mesures claires doivent suivre."

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport aux six principales devises, a plongé à 107,58 après avoir reculé d'un pic de 110,53 atteint mercredi. Il a atteint son plus bas niveau depuis le 30 août.

Les investisseurs prennent leur bénéfice avant le rapport sur l'IPC américain de mardi, même si les responsables de la Fed ont poursuivi leur rhétorique agressive vendredi, dernier jour pour de tels commentaires avant une période de black-out précédant les délibérations du Comité fédéral de l'open market.

Lors de ma dernière analyse sur l’euro dollar, j’avais présenté une feuille de retour basée sur un décompte Elliotiste et un objectif possible sous 0,9700. Le rebond remet-il en cause ce décompte ?

L’euro a en effet cassé une résistance importante de court terme représentée par la droite de polarité à 1,0096 ainsi que la moyenne mobile à 34 périodes. C’est un signal positif qui peut laisser penser que la vague 5 s’est achevée plus tôt que prévu à 0,9864.

Pour autant, nous ne disposons pas encore de la confirmation qu’un retournement de tendance a débuté. Il faudra pour cela franchir la borne haute du canal baissier que l’euro teste ce matinsur 1,0200. Il faudrait alors envisager qu’un point bas de moyen terme a été touché et qu’une correction à la hausse plus prononcée a débuté. Dans ce cas le rebond prendrait de l’ampleur vers 1,0360, dernier sommet de marché.

Sous ce dernier niveau, il faut garder à l’esprit que la tendance de moyen terme reste baissière, les prix évoluant sous la moyenne mobile à 200 périodes.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

