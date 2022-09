Morning Meeting Forex : Le dollar marque une pause

Points clés de l’article :

Tableau des devises

Commentaire de marché

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 100 90 Plus haut depuis janvier 2015 AUD/USD Baissier 0,728 0,668 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 EUR/CHF Neutre 0,995 0,955 EUR/GBP Haussier 0,872 0,825 EUR/JPY Neutre 144,24 133,35 Test zone de résistance/Suracahat EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Haussier 168,5 160 Range 160,00 166,26 GBP/USD Neutre 1,2335 1,1412 Divergence haussière NZD/USD Baissier 0,6358 0,5923 USD/CHF Neutre 0,989 0,937 Avallement baissier USD/CAD Neutre 1,3225 1,2740/70 Rejet résistance USD/JPY Haussier 147,6 135,58 Surachat

Le dollar a reculé par rapport à ses récents sommets en Asie ce matin, alors qu'une hausse des taux de la Banque centrale européenne a fait grimper l'euro et que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine en début de semaine prochaine.

La prise de bénéfices après une forte extension du long rallye du dollar a également eu lieu et le repliest significatif mais ne remet pas en cause sa tendance haussière de moyen terme. L'Aussie, le kiwi, la livre sterling et le yen se dirigeaient tous vers leurs meilleurs bonds quotidiens en un mois et l'indice dollar semble prêt à subir sa première perte hebdomadaire en quatre semaines.

Le yen a augmenté aidé par le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, qui s'est joint à un chœur de politiques exprimant leur malaise face à une chute plus marquée du yen cette semaine.

Le gouverneur de la BOJ, M. Kuroda, a déclaré vendredi qu'il avait discuté des mouvements du marché des devises lors d'une réunion avec le Premier ministre, M. Fumio Kishida, et a prévenu que les mouvements rapides du yen n'étaient pas souhaitables.

Ces commentaires sont intervenus après que le yen a atteint mercredi son plus bas niveau en 24 ans, à 144,99 par dollar. Il a perdu près de 2 % sur la semaine et est en passe de subir quatre pertes hebdomadaires consécutives.

Le marché se positionne maintenant en vue de la publication de l'IPC américain mardi prochain, où l'on s'attend à un chiffre global en diminution. Avec la Réserve fédérale ayant une voix unifiée hawkish ces derniers temps, toute surprise à la baisse pourrait entraîner des prises de bénéfices plus marquées.

Le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors d'une conférence du Cato Institute hier, a réaffirmé la position agressive de la banque centrale contre l'inflation et les marchés évaluent à 85 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base (pb) ce mois-ci.

La BCE s'est montrée étonnamment agressive en promettant de nouvelles hausses après avoir relevé son taux directeur de 75 points de base jeudi, un chiffre sans précédent.

