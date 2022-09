Morning Meeting Forex : Le jour de la BCE

Points clés de l’article :

Tableau des devises

Commentaire de marché

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 97,3 90 Test plus haut 2015 AUD/USD Baissier 0,728 0,668 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 EUR/CHF Neutre 0,995 0,95 EUR/GBP Haussier 0,872 0,825 EUR/JPY Neutre 144,24 133,35 Test zone de résistance/Suracahat EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Haussier 168,5 160 Test résistance à 166,26 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 Marteau sur support NZD/USD Baissier 0,6358 0,5923 USD/CHF Neutre 0,989 0,937 Avallement baissier USD/CAD Neutre 1,3225 1,2740/70 Rejet résistance USD/JPY Haussier 147,6 135,58 Surachat

Le dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis deux décennies ce matin atteint au cours de la séance précédente les investisseurs recherchant un nouvel éclairage sur le resserrement monétaire mondial à partir d'une décision sur les taux de la Banque centrale européenne et des commentaires du directeur de la Réserve fédérale.

Le dollar australien a chuté après que le gouverneur de la Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, ait suggéré un ralentissement du rythme des hausses de taux à l'avenir. La monnaie néo-zélandaise a également baissé.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six principales devises, a légèrement augmenté, après avoir atteint un sommet à 110,52 mercredi, un niveau qui n'avait pas été vu depuis juin 2002.

La livre sterling s'est affaiblie à 1,1506 dollar, se rapprochant ainsi de son plus bas niveau en 37 ans, à 1,1407 dollar.

La BCE devrait augmenter ses taux de 75 points de base aujourd’hui à 14H15 pour lutter contre l'inflation galopante, bien que la crise énergétique en Europe ait maintenu l'euro sous pression. On suivra aussi la conférence de la présidente Lagarde à 14H45. L’euro se maintient parvient à se maintenir depuis quelques séances mais reste sous pression sous la première résistance à 1,0094.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, participera à une discussion lors d'une conférence de l'Institut Cato avant la réunion de la banque centrale américaine des 20 et 21 septembre.

La rhétorique récente est restée globalement hawkish.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré cette nuit que ramener l'inflation à 2 % était le premier objectif de la Fed, tandis que la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré que la politique monétaire stricte se poursuivrait "aussi longtemps qu'il le faudra pour faire baisser l'inflation".

Les marchés monétaires prévoient 79 % de chances que la Fed procède à une nouvelle hausse de 75 points de base lors de la réunion de ce mois-ci, ce qui porterait le taux des fonds fédéraux à 3,0 % ou 3,25 %.

Le dollar pourrait avoir un dernier rallye majeur avant que le marché puisse commencer à placer des paris à long terme sur certaines des devises européennes.

Le yen a été la victime principale de la force récente du dollar, en partie en raison de sa sensibilité à la hausse des rendements américains à long terme alors que les paris hawkish de la Fed se multiplient.

Il a chuté de plus de 3 % au cours des deux dernières séances pour atteindre son plus bas niveau, juste sous 145 yens par dollar, ce qui a amené le secrétaire en chef du Cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, à déclarer que le gouvernement souhaitait prendre les mesures nécessaires si les mouvements "rapides et unilatéraux" sur les marchés des devises se poursuivaient.

