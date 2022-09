Morning Meeting Forex : L’euro au plus bas avec l’arrêt des livraisons de gaz russe

Points clés de l’article :

Tableau des devises

Commentaire de marché

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Baissier 0,728 0,668 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 EUR/CHF Neutre 0,995 0,95 Doji EUR/GBP Haussier 0,872 0,825 EUR/JPY Neutre 142,32 133,35 Marteau EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/164 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 NZD/USD Baissier 0,6358 0,606 Test support USD/CHF Haussier 0,989 0,937 Doji USD/CAD Haussier 1,3225 1,2740/70 USD/JPY Haussier 147,6 135,58 Doji

L'euro est passé sous la barre des 99 cents pour la première fois en près de deux décennies, tandis que la livre sterling plongeat, l'arrêt par la Russie de l'approvisionnement en gaz par son principal gazoduc vers l'Europe ayant suscité des inquiétudes quant aux prix de l'énergie et à la croissance.

L'euro a glissé jusqu'à 0,9880 dollar dans les échanges asiatiques, son plus bas niveau depuis 2002, tandis que la livre sterling a atteint un nouveau plancher de deux ans et demi à 1,14445 dollar, et se retrouve proche de son creux de la pandémie.

Dans le même temps, l'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, l'euro étant la plus importante, a atteint un nouveau sommet sur deux décennies, dépassant le niveau des 110,00.

La Russie a renoncé à la date limite de samedi pour la reprise des flux dans le gazoduc Nord Stream, invoquant une fuite de pétrole dans une turbine. Cette décision a coïncidé avec l'annonce par les ministres des finances du Groupe des Sept d'un plafonnement du prix du pétrole russe.

La livre a également été affaiblie par les inquiétudes liées à la hausse des coûts énergétiques. La ministre britannique des affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré ce week-end qu'elle mettrait en place des mesures immédiates pour lutter contre la hausse des factures d'énergie et augmenter l'approvisionnement en énergie si elle devenait, comme prévu, le prochain premier ministre britannique.

Le yen, à 140,38 pour un dollar, était sous pression, près de son plus bas niveau en 24 ans. Le dollar australien, sensible au risque, a glissé et était proche d'un plus bas de sept semaines à 0,6780 USD.

Plusieurs banques centrales se réunissent cette semaine avec des hausses de taux plus importantes prévues. Les marchés ont évalué à près de 80 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base en Europe et à près de 70 % celle d'une hausse de 50 pb en Australie.

Aux États-Unis, les prix d'une hausse de 75 points de base ce mois-ci ont quelque peu diminué après un rapport sur l'emploi mitigé vendredi, qui contenait quelques indices d'un relâchement du marché du travail.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent une probabilité d'environ 58 % d'une hausse de 75 points de base.

Ailleurs en Asie, le yuan offshore est également tombé à son plus bas niveau depuis deux ans, à 6,9543 pour un dollar, alors que les inquiétudes persistent quant aux mesures de verrouillage pour lutter contre le COVID-19 dans le pays.

Le centre technologique de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a déclaré qu'il adopterait des mesures de restriction anti-virus à partir de lundi, tandis que Chengdu a annoncé une extension des mesures de verrouillage, alors que le pays est aux prises avec de nouvelles épidémies.

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE