Morning Meeting Forex : Le dollar soutenu avant le rapport sur l’emploi

Tableau des devises

Commentaire de marché

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Baissier 0,728 0,668 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 EUR/CHF Neutre 0,995 0,95 EUR/GBP Haussier 0,872 0,825 EUR/JPY Haussier 142,32 133,35 EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/164 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 NZD/USD Baissier 0,6358 0,606 Test support USD/CHF Haussier 0,989 0,937 USD/CAD Haussier 1,3225 1,2740/70 USD/JPY Haussier 147,6 135,58 Test résistance

Le dollar s'apprêtait à enregistrer son troisième gain hebdomadaire consécutif et se situe ce matin à proximité de ses plus hauts niveaux depuis des décennies face à l'euro et au yen, les investisseurs n'étant guère enclins à vendre avant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, qui pourraient renforcer les arguments en faveur d'une hausse agressive des taux d'intérêt.

Une solide enquête sur l'industrie manufacturière américaine a suffi à pousser le billet vert au-dessus de 140 yens pour la première fois depuis 1998, et il a également atteint des sommets pluriannuels contre la livre sterling et le kiwi.

Face à un dollar plus fort, l'euro est retombé en dessous de la parité vers 0,9950 USD et n'était pas loin du plus bas niveau en 20 ans de la semaine dernière, à 0,9900 USD. Le yen a atteint un nouveau creux à 140,8 dans les échanges asiatiques.

L'indice dollar a atteint un sommet de deux décennies à 109,74 pendant la nuit et était dernièrement à 10930. Il est en hausse de plus de 1 % dans la semaine depuis que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré à Jackson Hole, dans le Wyoming, que les taux devraient être élevés "pendant un certain temps" pour contrôler l'inflation, ce qui a surpris les marchés.

La livre sterling a chuté de 0,7 % pendant la nuit et a perdu environ 1,5 % cette semaine. Elle était dernièrement à 1,1551 USD après avoir touché 1,1499 USD.

Les dollars australien et néo-zélandais sont chacun en baisse d'environ 1 % sur la semaine, l'Aussie étant dernier à 0,6789 USD et le kiwi ayant atteint son plus bas niveau à 0,6051 USD, son plus bas niveau depuis mai 2020.

Aujourd’hui, le rapport sur l’emploi occupera tous les esprits. Les économistes s'attendent à ce que 300.000 emplois aient été créés en août, ce qui prolongerait une série de données solides. Une surprise bien inférieure à 275 000 serait nécessaire pour modifier les perspectives de taux.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 75 % la probabilité que la Fed augmente ses taux de 75 points de base ce mois-ci et la semaine a été marquée par des ventes massives sur le marché du Trésor, ce qui a entraîné une hausse de 12 points de base des rendements à deux ans et de 23 points de base des rendements à 10 ans.

Le rendement à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, à 3,551 %, et le rendement à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2 mois et demi, à 3,297 %.

Ces mouvements ont soutenu la marche du dollar sur le yen en particulier, puisque les rendements japonais sont ancrés près de zéro.

Le gouvernement japonais surveille les mouvements de devises avec un sens aigu de l'urgence, a déclaré cependant ce matin le secrétaire en chef du Cabinet, Hirokazu Matsuno.

Ailleurs en Asie, le yuan chinois est également resté sous pression à 6,9073 pour un dollar, les nouvelles mesures de verrouillage du COVID-19 à Chengdu pesant sur l'humeur des investisseurs.

Les réunions des banques centrales sont prévues en Europe et en Australie la semaine prochaine et les marchés s'attendent à des hausses. Les traders voient environ 60 % de chances d'une hausse de 50 pb en Australie et près de 80 % de chances d'une hausse de 75 pb de la part de la Banque centrale européenne.

