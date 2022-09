Morning Meeting Forex : Le yen à un plus bas de 24 ans

Points clés de l’article :

Tableau des devises

Commentaire de marché

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Baissier 0,728 0,668 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 Oblique baissière en résistance EUR/CHF Neutre 0,995 0,95 Divergence haussière sur RSI EUR/GBP Haussier 0,872 0,825 EUR/JPY Haussier 142,32 133,35 EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/164 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 NZD/USD Baissier 0,6358 0,606 USD/CHF Haussier 0,989 0,937 USD/CAD Haussier 1,3225 1,2740/70 USD/JPY Haussier 140 135,58 Test résistance

Le dollar a largement progressé jeudi, en particulier par rapport au yen, les investisseurs se préparant à une hausse des taux d'intérêt américains tout en s'attendant à ce que les taux japonais restent ancrés à des niveaux très bas.

Le billet vert a atteint son plus haut niveau en 24 ans à 139,69 contre le yen au début des échanges en Asie, soit un gain d'environ 0,5 % par rapport à la clôture de la veille.

Le principal moteur reste les différentiels de taux entre le Japon et les États-Unis, et même l'action des prix d'aujourd'hui ne fait que suivre le mouvement de hausse des taux américains de la nuit. En conséquence, la voie à suivre va dépendre du comportement des taux américains.

Les attentes d'une hausse des taux américains de 75 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale du mois prochain augmentent en raison de la solidité des données économiques, les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquant une probabilité de 75 % d'une telle hausse.

Le rendement du Trésor à deux ans a atteint un pic de 3,516 %, le plus élevé depuis la fin 2007, tandis que les attentes concernant le pic du taux des fonds fédéraux se sont rapprochées de 4 %.

Tant que les attentes concernant le pic du taux des fonds fédéraux continueront à augmenter alors que la Banque du Japon reste en attente, le dollar/yen sera à acheter en cas de baisse.

La flambée du dollar a également entraîné d'autres grandes devises à la baisse, la livre sterling chutant d'environ 0,4 % pour atteindre son plus bas niveau depuis deux ans et demi, à 1,1570 dollar, alors que les nuages s'accumulent sur l'économie britannique. La livre a perdu 4,6 % en août, sa plus forte baisse mensuelle depuis octobre 2016.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont de même atteint leurs plus bas niveaux depuis juillet, l'Aussie ayant atteint 0,6778 USD, tandis que le kiwi a atteint son plus bas niveau à 0,60925 USD.

L'euro a baissé restant sous sa résistance à 1,0094 mais s'est accroché au-dessus de la parité, l'inflation galopante ayant alimenté les anticipations de hausse de taux d'intérêt en Europe.

L'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record de 9,1 % en août, selon les données publiées mercredi, ce qui renforce les arguments en faveur de nouvelles hausses importantes des taux de la Banque centrale européenne pour la maîtriser.

Les marchés ont évalué à environ 40 % la probabilité que la BCE augmente ses taux de 75 points de base la semaine prochaine, alors même que les risques d'une récession douloureuse augmentent avec les prix du gaz.

