Morning Meeting Forex : L’euro et le dollar restent soutenus par les anticipations de hausse de taux

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 Test résistance AUD/USD Neutre 0,728 0,6859 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 Oblique baissière en résistance EUR/CHF Neutre 0,995 0,95 Divergence haussière sur RSI EUR/GBP Haussier 0,868 0,825 EUR/JPY Haussier 142,32 133,35 EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/164 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 NZD/USD Baissier 0,6358 0,606 USD/CHF Haussier 1,006 0,937 USD/CAD Haussier 1,3225 1,2740/70 USD/JPY Haussier 139,4 135,58 Test résistance

Le dollar est resté ferme, car des données économiques américaines plus fortes que prévu et des commentaires agressifs de la Réserve fédérale ont laissé entrevoir une hausse des taux d'intérêt, tandis que les anticipations sur la hausse des taux en Europe ont également permis à la monnaie commune de s'accrocher au-dessus de la parité.

L'inflation allemande, qui est à son plus haut niveau depuis près de 50 ans, et le nombre croissant de responsables de la Banque centrale européenne appelant à des hausses de taux importantes ont amené les marchés à considérer que les chances sont plus élevées de voir une hausse des taux de 75 points de base la semaine prochaine.

L'euro a augmenté autours de 1,0025 USD dans les échanges asiatiques, ce qui, s'il se maintient, constituerait une troisième session de gains d'affilée, bien qu'il soit toujours en baisse de près de 2% sur le mois. Les données sur l'inflation dans la zone euro sont attendues à 11H00.Les chiffres de l'inflation qui ont été publiés en Allemagne vont dans le sens des attentes pour un chiffre fort également à venir pour la zone euro aujourd'hui.

Dans le même temps, la livre sterling s’est stabilisée en Asie, après avoir atteint un nouveau plus bas de 2 ans et demi à 1,1622 USD pendant la nuit. Le yen, en baisse, s'est maintenu à 138,61 par dollar.

Les données chinoises publiées ce matin ont montré que l'activité industrielle dans la deuxième économie mondiale s'est à nouveau contractée en août, alors que de nouvelles infections COVID, les pires vagues de chaleur depuis des décennies et une crise du secteur immobilier ont pesé sur la production.

Les monnaies de matières premières telles que l'Aussie n'ont toutefois pas été perturbées par la faiblesse des données chinoises, après avoir été malmenées par un dollar américain fort au cours de la nuit. Le dollar australien était en hausse à 0,6875 USD, après une chute de 0,7 %.

Tous les yeux seront tournés vers les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront publiés vendredi. La publication d'un grand nombre d'offres d'emploi publiés hier pourrait laisser présager une forte progression à la fin de la semaine, ce qui plaiderait en faveur d'une hausse plus importante des taux.

Le chef de la Fed de New York, John Williams, a déclaré au Wall Street Journal qu'il faudra "un certain temps" avant que les taux d'intérêt ne soient réduits, tandis que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré : "Je ne pense pas que nous ayons fini de resserrer les taux".

Les traders évaluent actuellement à 72,5 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base du taux des fonds fédéraux le mois prochain.

