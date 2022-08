Morning Meeting Forex : L’euro retrouve des forces

Points clés de l’article :

Tableau des devises

Commentaire de marché

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 Test résistance AUD/USD Neutre 0,728 0,6859 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 EUR/CHF Neutre 0,995 0,95 Divergence haussière sur RSI EUR/GBP Haussier 0,8585 0,825 EUR/JPY Haussier 142,32 133,35 EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/164 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 NZD/USD Baissier 0,6358 0,606 USD/CHF Neutre 1,006 0,937 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2740/70 USD/JPY Haussier 140 135,58

Le dollar reste bloqué en ce début de semaine sous son plus haut niveau depuis deux décennies par rapport aux principales devises. L’euro a été revigoré repassant au-dessus de la parité.

Le vent a tourné pour les deux monnaies lorsque les traders ont commencé à augmenter leurs anticipations sur une augmentation des taux d'intérêt de 75 points de base par la Banque centrale européenne, tout en réduisant les chances d'une augmentation par la Réserve fédérale américaine.

Ces derniers jours ont sans doute été dominés par le discours hawkish de la BCE plutôt que par celui de la Réserve fédérale. Il y a manifestement un débat actif entre les membres du conseil de la BCE" sur l'ampleur de la hausse à approuver le 8 septembre.

Les traders considèrent qu'il y a plus de 50 % de chances qu'un mouvement de 75 points de base ait lieu après qu'un défilé de membres de la BCE au symposium annuel de la Fed à Jackson Hole ait soutenu les arguments en faveur d'une forte hausse.

En comparaison, les anticipations pour une augmentation de 75 points de base par la Fed le 21 septembre, ont reculé à 70 % par rapport à 75 % lundi.

L'euro a également été aidé par un recul des prix du gaz en Europe après que le ministre allemand de l'économie, Robert Habbeck, a déclaré que le pays remplissait les installations de stockage de gaz plus rapidement que prévu

Cependant les rendements de l'euro restent peu attrayants et l'aggravation malgré tout de la crise du gaz en Europe signifie que des hausses plus agressives de la BCE ne feraient qu'aggraver la récession.

Les chiffres mensuels sur l'emploi aux États-Unis, qui seront publiés vendredi, seront suivis de près pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives de taux d'intérêt.

L'indice du dollar - qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, l'euro étant la plus pondérée - s'est établi à 108,50 dans les échanges asiatiques, après avoir reculé de 109,24 dans la nuit, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis septembre 2002.

Le dollar a glissé à 138,44 yens, après avoir atteint 139 pendant la nuit pour la première fois depuis la mi-juillet.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, stagnent.

L'Aussie se stabilise depuis hier dans un contexte de baisse des prix des matières premières et de chute des actions chinoises, après avoir rebondi d'un plus bas de six semaines à 0,6841 USD lors de la session précédente.

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE