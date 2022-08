EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY : Quel plan de route sur le Forex ?

Points clés de l’article :

Conteste général

EUR/USD : Une dernière vague de baisse a été déclenchée

GBP/USD : La livre sous haute pression

USD/JPY : Le dollar retrouve de la force à court terme

Le dollar, malgré la publication de chiffres de l’inflation plus bas qu’attendu en juillet, s'est renforcé après que le président Powell a déclaré que l'économie américaine aura besoin d'une politique monétaire stricte "pendant un certain temps" avant que l'inflation ne soit maîtrisée. M. Powell n'a donné aucune indication sur le niveau des taux d'intérêt. Ce discours a été interprété comme étant particulièrement fort et explicite sur la volonté de la Fed de resserrer sa politique monétaire.

L’euro et la livre sont les devises les plus pénalisés par ce renforcement du billet vert.

Les investisseurs en livres ont également évalué l'impact probable d'une hausse de 80 % de la facture énergétique des ménages britanniques à partir d'octobre, pour atteindre une moyenne de 3 549 livres (4 190 dollars) par an. Les fonds à effet de levier ont considérablement augmenté leurs positions longues en GBP ces dernières semaines. L'une des raisons de cette augmentation peut être la conviction que le nouveau gouvernement britannique agira avec force pour protéger les ménages britanniques. Mais il s’agit d’un pari risqué en attendant des mesures gouvernementales et de l’arrivée d’un nouveau premier ministre le mois prochain.

Le plan présenté depuis plusieurs semaines avec une Vème vague qui se développe reste d’actualité. La haute mèche haute vendredi valide la droite de polarité à 1,0096 comme résistance. L’objectif reste donc sur la zone 0,9623/75, prolongement du bas du canal baissier, support d’Aout 2022 et report de la hauteur de la vague 1 à partir du sommet de la vague corrective IV respectant le principe d’égalité selon la théorie d’Elliott.

L’invalidation de ce plan pourrait venir d’un débordement des 1,0096 et de la borne haute du canal.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

La livre a terminé son rebond de juillet lors d’une vague IV proche d’un retracement de 38,2% de la vague III. La chute de la devise britannique s’en trouve relancée avec un premier objectif sur, 1,1500, report de la hauteur de la vague I, voire un test du support de mars 2020 (plus bas de la crise Covid) à 1,1412.

Un retour au-dessus de 1,1902 remettrait en cause ce scénario qui serait abandonné au-dessus de l’oblique baissière actuellement sur 1,2240.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Le décompte sur le dollar yen est plus complexe et offre deux scénarios possibles.

Le premier est d’avoir vu un sommet à 139,40 et d’assister à une correction en ABC qui verrait à terme le dollar revenir sur 127,00. On serait alors sur une vague B qui pourrait laisser penser que la dynamique haussière est repartie mais tant que l’on reste sous le récent plus haut multi annuel ce rebond constitue une vague B faisant partie du processus de correction.

Vous l’avez compris si le plus haut du 14 juillet est dépassé il faudrait revoir ce décompte et envisager un prolongement de la hausse vers 150,00.

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

