Morning Meeting Forex : Le dollar stagne avant Powell

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Neutre 0,728 0,6859 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 Test support EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Neutre 0,8585 0,825 EUR/JPY Neutre 138,4 133,35 EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/164 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 NZD/USD Baissier 0,6358 0,606 USD/CHF Neutre 1,006 0,937 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2740/70 USD/JPY Haussier 140 135,58

Le dollar a conservé ses récents gains face à l'euro et à la livre sterling, avant le discours très attendu du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell, dont les traders espèrent qu'il donnera des indices sur les plans de resserrement monétaire de la banque centrale américaine.

L'euro n'a guère changé dans les échanges asiatiques, à 0,9965 dollar, après avoir échoué à plusieurs reprises cette semaine à repasser au-dessus de la parité avec le dollar. Il est tombé lundi sous ce niveau psychologiquement important.

La livre sterling stagne à 1,1800 dollar, non loin de son plus bas niveau depuis plus de deux ans (1,1718) atteint en début de semaine.

La devise pourrait être influencée par l'annonce faite plus tard dans la journée par l'autorité britannique de régulation de l'énergie d'une hausse vertigineuse du plafond des prix de l'énergie, ce qui stimulerait davantage l'inflation dans une économie britannique déjà en difficulté. Les augmentations des prix du carburant sont répercutées sur les consommateurs britanniques par le biais d'un plafond de prix, calculé tous les trois mois.

Les investisseurs auront les yeux rivés sur le discours de Powell au symposium de Jackson Hole, à 16h00, afin d'obtenir un aperçu de l'agressivité avec laquelle la Fed envisage toujours de relever les taux d'intérêt.

Ces dernières semaines, les responsables politiques ont souligné combien il était important pour la Fed de maîtriser l'inflation.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mardi que sa plus grande crainte était que la banque centrale américaine interprète mal l'ampleur et la persistance des pressions sur les prix et doive procéder à des hausses de taux encore plus agressives pour juguler l'inflation.

Les investisseurs s'intéresseront également à Powell pour voir si ses commentaires sur les perspectives à long terme pourraient inciter les marchés à dénouer les anticipations sur l'assouplissement monétaire prévu en 2023, ce qui soutiendrait le dollar.

Les marchés sont actuellement positionnés pour que les hausses de taux américains atteignent leur maximum cette année ou au début de l'année 2023, et prévoient des baisses de taux plus tard dans l'année, car les responsables monétaires seront alors plus préoccupés par le ralentissement de la croissance que par une inflation élevée.

Ailleurs, le dollar australien repasse sous le seuil psychologique de 0,7000 USD, mais le dollar australien s'est mieux comporté par rapport aux devises européennes qui ont été malmenées.

