Morning Meeting Forex : Le dollar en repli avant Jackson Hole

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Neutre 0,728 0,6859 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Neutre 0,8585 0,825 EUR/JPY Neutre 138,4 133,35 EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/164 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 NZD/USD Baissier 0,6358 0,606 USD/CHF Neutre 1,006 0,937 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2740/70 USD/JPY Haussier 140 135,58

Le dollar américain est en recul par rapport à un pic de près de deux décennies contre un panier de grandes devises, les investisseurs attendant un discours du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell demain pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire de la politique monétaire.

Le dollar australien, très lié aux perspectives économiques de la Chine, a progressé plus rapidement que les autres devises des marchés développés en raison de la hausse du yuan.

Le won sud-coréen a augmenté après que la banque centrale a relevé ses prévisions d'inflation, laissant entrevoir un nouveau resserrement de la politique monétaire.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, a baissé à 107,75, mais reste proche de son plus haut niveau depuis septembre 2002, à 109,02 atteint à la mi-juillet.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed réaffirme sa volonté de juguler l'inflation lors de sa réunion annuelle à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Les marchés monétaires ont réduit les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine pourrait s'orienter vers un ralentissement du rythme des hausses de taux à la suite d'un concert de commentaires agressifs de la part de la Fed au cours des dernières semaines, et présentent actuellement une probabilité de 58,5 % pour une nouvelle hausse des taux de 75 points de base le mois prochain, contre 41,5 % pour une hausse d'un demi-point.

Le dollar s'est replié également contre yen, après avoir atteint cette semaine un sommet d'un mois à 137,71.

L'euro revient ce matin au-dessus de la parité, après avoir atteint mardi son plus bas niveau en 20 ans, à 0,9901 dollar.

La monnaie unique a été affectée par les inquiétudes concernant la croissance alors que la région est confrontée à une crise énergétique. Les investisseurs restent préoccupés avant que la Russie n'interrompe l'approvisionnement en gaz par le principal gazoduc Nord Stream 1 pendant trois jours à partir de mercredi pour une maintenance non programmée.

Le dollar australien a suivi le yuan chinois qui a rebondi depuis son plus bas niveau en deux ans, aidé par des directives officielles plus fermes que prévu, que les traders ont interprétées comme un signe que les autorités sont de plus en plus mal à l'aise face à la dépréciation de la monnaie.

Le kiwi néo-zélandais est resté à la traîne de son homologue des Antipodes avec une hausse limité à 0,6223 USD, entravé par des données montrant une baisse des ventes au détail en début de séance. Lundi, il avait atteint son plus bas niveau en un mois, à 0,6157 dollar.

