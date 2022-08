Morning Meeting Forex : Inquiètudes sur la croissance avant Jackson Hole

Points clés de l’article :

Tableau des devises

Commentaire de marché

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Neutre 0,728 0,6859 EUR/AUD Neutre 1,537 1,432 EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Neutre 0,8585 0,825 EUR/JPY Neutre 138,4 133,35 EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/164 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 NZD/USD Baissier 0,6358 0,606 USD/CHF Neutre 1,006 0,937 USD/CAD Neutre 1,3077 1,2740/70 Avallement baissier USD/JPY Haussier 140 135,58

Le dollar américain s'est stabilisé juste en dessous de ses récents sommets à 109,02, les investisseurs attendant des nouvelles de la Réserve fédérale et se demandant si la faiblesse des données américaines pourrait ralentir le rythme des hausses de taux.

Des enquêtes américaines décevantes sur les services et l'industrie manufacturière publiées hier et un plongeon des ventes de maisons neuves le mois dernier ont fait chuter le billet vert de son plus haut niveau en 20 ans face à l'euro, mais pas de manière significative car les inquiétudes sur la croissance sont plus profondes en Europe.

L'euro a brièvement passé la parité à New York, mais était de nouveau sous pression sous 0,9950 dollar ce matin, à peine au-dessus du plus bas de mardi de 0,99005 dollar. Le yen s'est stabilisé à environ 136,65 par dollar.

L'indice PMI composite flash S&P Global pour le mois d'août a chuté à 45 - le plus bas depuis mai 2020 et en territoire de contraction pour un deuxième mois consécutif, tandis que les ventes de maisons neuves ont atteint leur plus bas niveau depuis 6 ans et demi.

La livre sterling a trouvé un certain soutien hier après que l'indice composite des directeurs d'achat de la Grande-Bretagne a réussi à rester sur des niveaux indiquant une économie en croissance, bien que cela n'ait pas vraiment modifié la morosité des investisseurs sur les perspectives britanniques ou européennes. La crise énergétique reste le principal sujet de préoccupations. Ce n'est vraiment qu'une question de temps avant que les données concrètes ne reflètent la réalité des hausses brutales des prix de l'énergie auxquelles sont confrontés les ménages britanniques.

Pendant ce temps, les dollars australien et néo-zélandais restent exposés aux craintes de récession mondiale.

Tous les regards se tournent désormais vers Jackson Hole, dans le Wyoming, où la Réserve fédérale tient son symposium annuel et où son président Jérôme Powell doit s'exprimer vendredi.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a répété dans un discours hier la nécessité de hausses de taux plus agressives pour contrôler l'inflation.

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE