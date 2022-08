EUR/USD : l’euro sous la parité avant Jackson Hole

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’envolée des cours du gaz fait chuter l’ euro sous la parité face au dollar

L’euro pourrait davantage s’enfoncer à l’issue du discours de Powell vendredi

L’EUR/ USD pourrait revenir en bas de son canal descendant à court terme

L’envolée des cours du gaz fait chuter l’euro sous la parité face au dollar

Les prix du gaz naturel en Europe ont bondi de 10 % depuis le début de la semaine après que Gazprom a annoncé que ses livraisons de gaz à l'Europe par le gazoduc Nord Stream 1 seraient interrompues pendant trois jours pour des raisons de "maintenance".

La flambée des prix du gaz, désormais cinq fois plus élevés qu'il y a un an et vingt fois plus élevés qu'avant la pandémie, assombrit les perspectives économiques de la région. Une récession européenne semble désormais inévitable avec des prix de l'énergie aussi élevés et une politique monétaire qui se durcit.Cours du gaz naturel européen (TTF) - TradingView :

L’euro pourrait davantage s’enfoncer à l’issue du discours de Powell vendredi

Le dollar profite inévitablement des sombres perspectives européennes pour briller, d'autant plus que les perspectives en Asie sont également moroses en raison de la crise immobilière sans précédent en Chine. Bien que les perspectives économiques aux États-Unis ne soient pas non plus reluisantes, l'économie américaine ne connaît pas de crise particulière qui vient s'ajouter à son inflation élevée. Elle devrait donc continuer à se renforcer à mesure que les crises en Europe et en Asie s'intensifient et que les perspectives économiques mondiales se dégradent.

Courbe Eurodollar du 22 août et 22 juillet – Bloomberg Terminal :

A court terme, la pression sur l'EUR/USD pourrait s’intensifier à l’issue du discours de Jerome Powell au symposium de Jackson Hole vendredi. Le président de la Fed pourrait faire écho au durcissement de ton des autres membres de la Fed dans les médias ces dernières semaines, compte tenu de l'assouplissement des conditions de financement et des attentes de baisses de taux en 2023 par les investisseurs. Jerome Powell pourrait tenter de contrer ces attentes en réaffirmant que la Fed est déterminée à ramener l'inflation à des niveaux appropriés, et cela même si l'économie tombe en récession.

L’EUR/USD pourrait revenir en bas de son canal descendant à court terme

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/USD pourrait poursuivre son déclin jusqu’à la borne basse du canal descendant dans lequel il évolue depuis le début du printemps. En effet, le taux de change n’avait pas tendance à rebondir avant de rejoindre la borne basse du canal. L’EUR/USD pourrait consolider jusqu’à la fin de la semaine, mais le discours de Powell pourrait donc envoyer l’euro à des nouveaux plus bas.

Les perspectives de l’EUR/USD s’amélioreraient à court terme en cas de rebond au-dessus du seuil de la parité. Dans ce cas, un retour en haut du canal serait vraisemblablement à prévoir.

À long terme, l'EUR/USD devrait continuer à s'enfoncer sous la parité jusqu'à ce que les perspectives économiques en Europe et dans le monde s'améliorent très nettement, ce qui n'est pas prêt d'arriver tant que les prix de l'énergie seront aussi élevés et que le marché immobilier chinois sera en crise.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE