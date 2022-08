Morning Meeting Forex : L’euro à un plus bas de 20 ans !

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 90 AUD/USD Neutre 0,728 0,687 Test support EUR/AUD Neutre 1,537 1,4396 Test support EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Neutre 0,8585 0,825 EUR/JPY Neutre 142,32 133,35 EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 Range 160,00/166,26 GBP/USD Baissier 1,2335 1,1412 NZD/USD Baissier 0,6358 0,606 USD/CHF Neutre 1,006 0,937 USD/CAD Haussier 1,3077 1,2740/70 Test résistance USD/JPY Haussier 140 131,35

L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis deux décennies, alors que l'Europe était secouée par des inquiétudes concernant l'approvisionnement en énergie et la croissance économique, tandis que le dollar s'est maintenu face aux devises refuges, soutenu par les flux de valeurs refuges. L'euro a atteint 0,9902 dollar, son plus bas niveau depuis 2002.

La Russie interrompra les livraisons de gaz naturel à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1 pendant trois jours à la fin du mois, dernier rappel de l'état précaire de l'approvisionnement énergétique du continent.

Les vagues de chaleur sur le continent ont déjà mis à rude épreuve l'approvisionnement en énergie et l'on craint de plus en plus que toute perturbation pendant les mois d'hiver ne soit dévastatrice pour l'activité économique. Compte tenu de l'humeur actuelle, il y a évidemment des inquiétudes quant à savoir si cela va durer trois jours ou si cela va durer plus longtemps.

La livre a également été entraînée vers un nouveau plus bas de deux ans et demi à 1,1719 USD, tandis que le yen japonais s'est stabilisé à 137,20 par dollar après avoir touché un plus bas d'un mois à 137,71 plus tôt dans la journée.

Aujourd’hui, les investisseurs seront principalement attentifs aux résultats des indices PMI manufacturiers de la zone euro et de la Grande-Bretagne, qui apporteront des éclaircissements sur la trajectoire de croissance de leurs économies respectives.

Les investisseurs attendent également le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, alors que le continent est confronté à un ralentissement de la croissance.

Le dollar australien, sensible au risque, est tombé à son plus bas niveau sur un mois et s'est échangé à à 0,6856 USD. Le kiwi a glissé à 0,6156 USD.

Ailleurs en Asie, le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis presque deux ans, à 6,8552 par dollar.

Par rapport à un panier de devises, dans lequel l'euro est le plus fortement pondéré, l'indice dollar tente de dépasser le sommet de deux décennies de 109,02 atteint en juillet.

Une autre raison pour laquelle les investisseurs ont cherché à se réfugier dans le dollar est le risque croissant d'un message faucon de la Réserve fédérale lors du symposium de Jackson Hole, signalé par plusieurs responsables de la Fed la semaine dernière.

Les rendements du bon du Trésor de référence à 10 ans ont augmenté d'environ 4 points de base sur la semaine et se sont établis pour la dernière fois à 3,0091%. Les rendements du bon du Trésor à deux ans ont connu une hausse similaire d'environ 4 points de base à 3,3018%, les investisseurs restant en mode inflation et surveillance de la Fed.

