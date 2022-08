Comment utiliser les vagues d’Elliott dans son trading

Exemple sur l’Euro Dollar

(Article rédigé le 19 Aout 2022)

Pour cette analyse, qui a un but éducatif, je vais appliquer la théorie Elliottiste en exposant quelques principes. Le but est soit de vous faire découvrir les vagues d’Elliott, soit de vous montrer comment on peut l’appliquer sans trop entrer dans les détails.

Le décompte Elliottiste donne souvent lieu à beaucoup de controverses. La confusion vient du fait que la théorie d’Elliott n’est pas là pour assurer ce qui va se passer mais pour donner un cap. C’est un peu la même différence qu’il existe entre la carte et le territoire.

Pour rappel, une formation Elliotiste est composée de 8 vagues, 5 composants la tendance et 3 correctives.

Donc à partir du point haut de 2021 nous avons une première vague qui se termine en novembre avec un point bas à 1,1186 d’une longueur de 1080 pips suivi d’une vague corrective II en 3 temps qui s’apparente à une consolidation horizontale. Conformément à la théorie la vague II n’a pas retracé intégralement la vague I.

La vague III s’est alors mis en place plus courte en temps mais plus pentue et plus ample avec une baisse de 1145 pips. La règle d’Elliott selon laquelle la vague III ne peut pas être la plus courte est alors respectée.

La vague IV corrective se développe alors, elle retrace 38,2% précisément de la III, ce qui est très académique puisque c’est le ratio Fibonacci idéal pour une vague IV.

Je vais maintenant décomposer la vague V qui elle-même doit être divisée en 5 vagues. Selon ce décompte nous sommes dans la vague 5 de la V donc celle qui devrait voir la fin de la baisse de moyen terme de l’euro dollar. On remarquera que la sous vague 4 ne pénètre pas la vague 1 au pip près, un des principes fondamentaux d’Elliott.

L’objectif idéal se situe au-dessus du support d’Aout 2002 à 0,9623 qui correspond au passage du bas du canal baissier. Par ailleurs si l’on reporte la hauteur de la vague 1, nous avons un objectif à 0,9670, ce qui respecte le principe d’égalité entre la vague 1 et 3, défini par Elliott. Il est donc envisageable que la baisse de l’euro dollar se termine sur la zone 0,9620/9670 avant de voir un rebond significatif.

Il n’est pas exclu que cette vague 5 soit plus courte et le signal de début d’une correction en 3 temps ABC viendrait d’un débordement du haut du canal baissier.

Analyse technique EUR/USD en données quotidiennes :

