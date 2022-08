EUR/USD : le dollar est-il trop cher ?

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Le dollar semble avoir encore des arguments pour continuer à progresser

L’ EUR USD pourrait enfoncer le seuil de la parité à court terme

Le dollar semble avoir encore des arguments pour continuer à progresser

L'EUR/USD est à nouveau sous pression depuis la semaine dernière, revenant près de son plus bas du mois dernier après avoir rebondi à 1,0350 $. Le dollar a déjà fortement progressé face à la monnaie unique (+15% sur un an) et pourrait continuer à gagner du terrain dans les prochains mois pour de multiples raisons.

D'abord, parce que le resserrement monétaire de la Fed est probablement sous-estimé, comme le confirme l’ancien président de la Fed de New York, William Dudley sur CNBC. Les opérateurs de marché anticipent déjà des premières baisses de taux de la Fed l'année prochaine, malgré une inflation considérablement élevée à 8,5 %. Si l'inflation globale a ralenti le mois dernier, l'inflation sous-jacente est restée stable à l'un de ses niveaux les plus élevés de l'histoire, ce qui devrait motiver la Fed à poursuivre son resserrement monétaire extrêmement rapide.

De plus, la situation économique aux États-Unis est certes préoccupante, mais beaucoup moins que dans les deux autres grands blocs économiques, à savoir la Chine et l'Europe. En Chine, le marché de l'immobilier s'effondre. Le principal moteur de la croissance chinoise et mondiale de ces dix dernières années a disparu (baisse des ventes de logements de 28 % sur un an et des investissements immobiliers de 12,3 %). De plus, la politique de "zéro covid" de Xi Jinping continue d'affecter significativement l'activité économique du pays. En Europe, le continent est probablement confronté à la plus grande crise énergétique de son histoire et la situation pourrait s'aggraver si cet hiver devait se révéler rude.

La situation économique américaine est également fragile, mais l'économie ne connaît pas de crise particulière contrairement à l'Europe ou à la Chine. Le dollar a donc une chance de continuer à bénéficier de son aspect de valeur refuge dans ce contexte économique et géopolitique très incertain et en raison des meilleures perspectives économiques.

L’EUR/USD pourrait enfoncer le seuil de la parité à court terme

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de l’EUR/USD est clairement baissière depuis l’année dernière et les perspectives de court terme redeviennent baissières depuis la semaine dernière suite au repli sous la résistance à 1,0350$ et la borne haute du canal descendant dans lequel il oscille depuis le début du printemps.

L’euro pourrait revenir tester son récent plus bas à la parité à court terme avant d’éventuellement tenter un nouveau rebond jusqu’en haut du canal, ou d’enfoncer ce seuil. Etant donné que la tendance de fond est baissière et que les fondamentaux semblent pencher en faveur du dollar, le second scénario paraît le plus plausible.

Un repli sous le seuil de la parité ouvrirait la voie à une poursuite de la tendance baissière à l’intérieur du canal. Le prochain support majeur à surveiller serait le creux de l’année 2000 à 0,82$.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE