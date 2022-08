EUR/USD : le ralentissement de l’inflation US fait pression sur le dollar

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’ EUR USD rebondit grâce à un ralentissement plus marqué de l’inflation américaine

L’EUR/USD revient tester une première résistance clé à 1,0350$

L’EUR/USD a rebondi mercredi à la suite de la très attendue publication de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour les Etats-Unis. L’inflation générale a ralenti plus que prévu le mois dernier grâce à un recul marqué des prix de l’énergie (-4,6%). L’IPC est ressorti à 8,5% contre 9,1% en juin et alors que le consensus tablait sur un recul moins marqué de 8,7%. C’est une première bonne nouvelle au sujet de l’inflation et qui pousse les investisseurs à anticiper un rythme de resserrement monétaire moins important que prévu de la Fed. La probabilité d’une nouvelle hausse des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion en septembre est passée de 68% à 34% et celle d’une hausse des taux de 50 points de base de 32% à 66%.

Néanmoins, le rapport sur l’inflation est loin d’être parfait. L’inflation sous-jacente est restée stable à 5,9%, l’inflation médiane a accéléré à 6,3% et l’inflation tronquée, qui exclut 8% des composantes dont les variations de prix sur un mois sont les plus fortes et les plus faibles (16% au total exclut), a également accéléré pour s’établir à 7,0%, ce qui laisse à penser que l’inflation se propage à davantage secteurs de l’économie.

Source : clevelandfed.org

Les opérateurs préfèrent toutefois voir le verre à moitié vide et se repositionnent donc sur les actifs plus risqués. L’euro continue à reprendre de la hauteur ce matin, revenant ainsi tester l’ancien support à 1,0350$ enfoncé début juillet.

Le prochain catalyseur majeur des marchés sera le symposium de Jackson Hole à la fin du mois où le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s’exprimer sur la politique monétaire de la Fed au côté des présidents de la BCE, de la Banque d’Angleterre et d’autres grandes banques centrales. En attendant, le sentiment des opérateurs dépendra du calendrier économique étant donné que la saison des résultats du deuxième trimestre des entreprises a touché à sa fin.

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/USD tente de reprendre de la hauteur à court terme après être tombé à un plus bas de 20 ans au seuil de la parité courant juillet. Les perspectives deviendraient haussières à court terme en cas de dépassement de l’ancien support à 1,0350$ et de sortie par le haut des bandes de Bollinger. Dans ce cas, un rebond jusqu’à la moyenne mobile à 200 séances serait à prévoir.

Néanmoins, les perspectives de fond resteraient baissières sous cette moyenne mobile et cette tendance baissière devrait persister ces prochains trimestres si les perspectives économiques continuent à s’assombrir.

